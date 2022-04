Campeonato Brasileiro: Presidente Jair Bolsonaro assiste a Santos x Coritiba na Vila Belmiro

De folga no Guarujá, cidade vizinha a Santos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) assistiu ao jogo Santos x Coritiba, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, de um dos camarotes da Vila Belmiro. As informações são do Globo Esporte.

Ele estava acompanhado de Andrés Rueda, mandatário do Peixe, e outros dirigentes. Dentro do estádio, o público ficou dividido: houve protesto e também gritos de apoio ao presidente.

Não foi confirmado se Bolsonaro apresentou o comprovante de vacinação, como tem sido exigido pelo Santos, seguindo o protocolo para eventos públicos no Estado de São Paulo.

O jogo terminou em 2 a 1 para o Santos.