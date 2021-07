Campeão Leandro Prates morre em acidente de moto, em São Paulo

O corredor baiano Leandro Prates Oliveira, um dos melhores meio-fundistas e fundistas do Brasil, morreu na noite desta segunda-feira em um acidente de moto sofrido na Rodovia Fernão Dias, em São Paulo. A Confederação Brasileira de Atletismo faz questão de prestar sua homenagem ao atleta e dar seus sentimentos a seus familiares e amigos.

Bicampeão sul-americano, bicampeão Ibero-Americano e medalha de ouro nos 1.500 m nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, no México, Leandro escreveu uma longa história no atletismo brasileiro. Acharam a moto do corredor às margens da Rodovia, após ele sair do serviço na Escola de Educação Física da PM, onde exercia a função de Polícia Militar.

Além de defender muito tempo a ONG Sylvio de Magalhães Padilha (SYMAP), Leandro, nascido a 2 de fevereiro de 1982, na cidade de Vitória da Conquista, ele ocupava nos últimos tempos o cargo de vice-presidente da Associação Brasileira de Atletas de Atletismo (ABAAT).