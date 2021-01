Caio Ribeiro avalia retorno de Muricy ao São Paulo: 'Vai blindar o trabalho de Diniz'

Muricy Ramalho retornou ao São Paulo para mais uma passagem, mas desta vez com uma função diferente. O ex-treinador será o coordenador de futebol profissional e das categorias de base, e assinou contrato de três temporadas com o clube paulista.

>>> Santos vende Veríssimo, City de olho em Sergio Ramos e mais! Veja o Dia do MercadoNo programa 'Globo Esporte' desta segunda-feira, o comentarista Caio Ribeiro avaliou o retorno de Muricy ao Morumbi. Para o ex-jogador, o ex-treinador terá um papel fundamental para "blindar" o trabalho de Fernando Diniz e "elevar o nível" da equipe tricolor.

Muricy Ramalho tem uma longa história com o São Paulo. Muricy foi jogador e treinador, e comandou o clube no tricampeonato brasileiro entre 2006 e 2008. A sua última passagem pelo clube ocorreu entre 2013 e 2015. Nos últimos quatro anos, ele atuava como comentarista no Grupo Globo, após se aposentar da beira do campo por problemas de saúde.