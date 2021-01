Cachorro 'comemora' gol do Ceará contra Flamengo e viraliza na web

O Ceará venceu o Flamengo por 2 a 0, neste último domingo, no Maracanã, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o destaque da vitória do Vozão não foi Vina ou Kelvyn, que marcaram os gols do triunfo. O dono do dia foi o cachorro Toby, que viralizou nas redes sociais comemorando o resultado.

Toby é o cachorro de Caíque e Luciana, torcedores do Ceará. Assistir aos jogos do Vozão em família virou tradição e, é claro, o cachorro (que foi escolhido pela família justamente pelas coras do clube) foi adquirindo carinho pelo Vozão com o tempo e começou a torcer junto.

- Ele sempre acompanhou (os jogos do Ceará) porque também se aproveita da pipoca. O Toby foi escolhido para fazer parte da família pelas cores alvinegras. Aqui é a animação da família e agora que decidiu seguir o nosso time ficou mais famoso - brincou Caíque.

- Toby é diferente... Já criei alguns cachorros, mas nada como ele. Ele é genioso, adulado. Todo dia é uma foto ou vídeo diferente que é jogado no grupo da família. O sonho do Toby é um dia bater uma foto com o time do Ceará - completou.

Veja abaixo a comemoração de Toby: