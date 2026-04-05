Briga generalizada entre torcedores interrompe partida na segunda divisão alemã Estadão Conteúdo 05.04.26 15h37 Uma briga generalizada entre torcedores do Dynamo Dresden e Hertha Berlim marcou a rodada da segunda divisão da Bundesliga, em partida que ocorreu neste sábado (04), no Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden. As torcidas das duas equipes chegaram a invadir o campo, e sinalizadores foram lançados durante a confusão. O time visitante venceu a partida por 1 a 0. A imprensa local informou que a briga teve o estopim quando torcedores do Dynamo Dresden queimaram uma bandeira que havia sido roubada da torcida do Hertha Berlim antes do embate. Músicas em provocação aos visitantes também foram cantadas no estádio. Torcedores do Hertha pularam para o campo e para brigar com os adversários que estavam na arquibancada. Membros da torcida organizada do Dresden também partiram para o gramado e aumentaram o conflito. Quando os fãs do time visitante retornaram ao seu setor, começou uma batalha de sinalizadores e fogos de artifício. A polícia foi acionada para conter a torcida do Dynamo Dresden. A partida ficou paralisada por 20 minutos. Após o jogo, o técnico do Hertha Berlim. Stefan Leitl, lamentou a situação. "É um dia triste para o futebol alemão, o que aconteceu aqui em Dresden hoje. São dois grandes clubes, um estádio fantástico, e as condições quase perfeitas para desfrutar de uma noite de futebol, e então acontece algo assim. É simplesmente muito decepcionante". A partida dentro das quatro linhas terminou com vitória do Hertha por 1 a 0, com gol marcado pelo meia Marten Winkler. O time da capital alemã está na 6ª posição e ainda tem esperanças de retornar à elite nacional. Enquanto o Dresden ocupa o 15º lugar, uma acima da zona de rebaixamento para a terceira divisão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Dynamo Dresden Hertha Berlim Bundesliga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32