Briga generalizada após empate entre Coritiba e Goiás pela Série B acaba com seis expulsões

O clima tenso que rondou o empate sem gols entre Coritiba e Goiás, nesta sexta-feira (12) no estádio Couto Pereira, em Curitiba, terminou com uma briga generalizada após o apito final do jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Não se sabe ao certo o que provocou o início da briga, que acabou num enorme corre-corre no gramado envolvendo jogadores e comissão técnica dos dois times. A confusão durou cerca de dez minutos.

Quando a situação ficou controlada, com os times indo para os vestiários, o árbitro Alex Gomes Stéfano (RJ) foi ao VAR, reviu a briga e, por fim, expulsou seis jogadores, três de cada lado. Pelo lado do Coritiba foram expulsos: Clayson, Filipe Machado e Yury Castilho, enquanto do lado do Goiás receberam o cartão vermelho Marcão, Anselmo Ramon e Benítez.

O empate, no entanto, manteve os dois times nas primeiras posições da tabela. O Coritiba lidera isolado com 47 pontos, dois na frente do Goiás (45), seguido pelo Criciúma, com 43, que antes empatou sem gols com o Volta Redonda.

O G-4, zona de acesso, é completado pela Chapecoense, com 41 pontos, e que vai fechar a rodada, terça-feira, em casa, diante do Athletico-PR.