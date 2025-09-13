Briga generalizada após empate entre Coritiba e Goiás pela Série B acaba com seis expulsões Estadão Conteúdo 13.09.25 10h03 O clima tenso que rondou o empate sem gols entre Coritiba e Goiás, nesta sexta-feira (12) no estádio Couto Pereira, em Curitiba, terminou com uma briga generalizada após o apito final do jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Não se sabe ao certo o que provocou o início da briga, que acabou num enorme corre-corre no gramado envolvendo jogadores e comissão técnica dos dois times. A confusão durou cerca de dez minutos. Quando a situação ficou controlada, com os times indo para os vestiários, o árbitro Alex Gomes Stéfano (RJ) foi ao VAR, reviu a briga e, por fim, expulsou seis jogadores, três de cada lado. Pelo lado do Coritiba foram expulsos: Clayson, Filipe Machado e Yury Castilho, enquanto do lado do Goiás receberam o cartão vermelho Marcão, Anselmo Ramon e Benítez. O empate, no entanto, manteve os dois times nas primeiras posições da tabela. O Coritiba lidera isolado com 47 pontos, dois na frente do Goiás (45), seguido pelo Criciúma, com 43, que antes empatou sem gols com o Volta Redonda. O G-4, zona de acesso, é completado pela Chapecoense, com 41 pontos, e que vai fechar a rodada, terça-feira, em casa, diante do Athletico-PR. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Coritiba Goiás violência COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13) Volante se recuperou de lesão no pé e surge como opção para substituir Caio Vinícius, suspenso na Série B 12.09.25 16h56 SÉRIE B 'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia. 12.09.25 16h08 Mais esportes Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local 12.09.25 12h12 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30 Campeonato Inglês Arsenal x Nottingham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Arsenal e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 7h30