Brasileirão: o que aconteceu com seu time durante a pausa para o Mundial de Clubes?

Com o fim da participação das equipes brasileiras no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, os times nacionais "esquentam as turbinas" para retomar o calendário do futebol no País. O Campeonato Brasileiro voltará a ser disputado neste sábado, 12 de julho. O Estadão mostra o que aconteceu com os vinte clubes da Série A durante a pausa para o torneio internacional.

Três dos quatro times brasileiros que estavam no Mundial de Clubes tiveram mudanças importantes após a competição nos Estados Unidos. O Botafogo acertou com o técnico Davide Ancelotti para o lugar de Renato Paiva. O meia Jordan Barrera, do Junior Barranquilla, foi contratado. Por outro lado, Jair e Igor Jesus foram para o Nottingham Forest, enquanto o zagueiro Kawan será reforço do Remo.

O Palmeiras, que não conta mais com Estêvão, que irá para o Chelsea, contratou o atacante paraguaio Ramón Sosa, que estava no Nottingham Forest. A notícia ruim ficou por conta de Paulinho, que terá que passar por nova cirurgia e não deve mais atuar esse ano.

Já o Flamengo se despediu de Gerson, que se transferiu para o Zenit. O clube russo pagou a multa de R$ 160 milhões para ter o meio-campista. Outro desfalque importante para a sequência da temporada é Pulgar, que teve fratura no pé na partida contra o Bayern de Munique.

Representante brasileiro que foi mais longe no Mundial de Clubes, o Fluminense, por enquanto, não tem alterações no elenco comandado pelo técnico Renato Gaúcho.

CORINTHIANS O clube alvinegro não anunciou contratações. Por outro lado, emprestou Alex Santana para o Grêmio. O meia Igor Coronado deixou o time e foi para o Sharja FC, dos Emirados Árabes Unidos, enquanto o jovem Giovane se transferiu para o Verona. Já o lateral-esquerdo Diego Palacios foi afastado do elenco, por estar em negociação com o Austin FC, dos Estados Unidos.

SÃO PAULO O tricolor mudou o comando técnico da equipe. Luis Zubeldía foi substituído por Hernán Crespo. No elenco, Igor Vinícius acertou transferência para o Santos. O zagueiro Ruan retornou ao Sassuolo, da Itália. O volante Liziero ficou sem contrato e foi outro que se despediu do São Paulo. Já Marcos Antônio teve a permanência assegurada. O meio-campista teve renovado o empréstimo junto à Lazio.

SANTOS A equipe da Vila Belmiro acertou as contratações do lateral Igor Vinícius e do volante Willian Arão. Durante a pausa do Mundial de Clubes, a diretoria ainda anunciou a renovação de contrato de Neymar, que fica na equipe até dezembro. O lateral Kevyson está a caminho do Sport.

VASCO O time carioca acertou a contratação do volante Thiago Mendes, que estava no Al-Rayyan. Anunciou ainda a permanência de Philippe Coutinho até o meio de 2026. O meia rescindiu contrato com o Aston Villa. O goleiro Léo Jardim ampliou o vínculo até 2030. A notícia ruim fica por conta da lesão do meia Adson, que sofreu uma fratura na tíbia da perna direita durante treinamento e não tem prazo para retornar aos gramados.

ATLÉTICO-MG Os mineiros acertaram o empréstimo do meia Daniel Penha, de 26 anos, ao Dalian Pro, da China. Ele tinha retornado ao clube mineiro após empréstimo ao Nacional, de Portugal. O lateral Guilherme Arana foi liberado pelo departamento médico e está à disposição do técnico Cuca para a sequência da temporada.

BAHIA Fechou em definitivo a aquisição do atacante Kayky, emprestado pelo Manchester City. O atleta assinou vínculo até o fim de 2029. O clube de Salvador ainda renovou o contrato do meio-campista Jota até o final de 2027. O técnico Rogério Ceni, por sua vez, prorrogou o vínculo com o Bahia pelo mesmo período. Na Copa do Nordeste, a equipe avançou às semifinais ao bater o Fortaleza.

RED BULL BRAGANTINO O clube paulista acertou a contratação por empréstimo do zagueiro Gustavo Marques, do Benfica. O zagueiro Léo Realpe foi vendido ao Famalicão, de Portugal. Ele já estava emprestado ao time europeu desde setembro de 2024. O meia Willian Chumbinho renovou o contrato com o Bragantino, mas foi emprestado ao Torreense, também de Portugal. O meia-atacante Bruninho retornou de empréstimo do Cercle Brugge, da Bélgica.

CEARÁ Pouco antes do Mundial de Clubes, o Ceará rescindiu os contratos de Lelê e Léo Rafael. O clube não anunciou reforços. Dentro de campo, o time se classificou para as semifinais da Copa do Nordeste ao eliminar o Sport nos pênaltis.

CRUZEIRO O time celeste contou com um período discreto, sem saídas ou chegadas no elenco. Como preparação antes da volta do Brasileirão, o time mineiro participou de um torneio amistoso, no qual perdeu para o Defensa Y Justicia-ARG por 1 a 0 e derrotou o Banfield-ARG por 1 a 0.

FORTALEZA O Fortaleza anunciou o atacante argentino José Herrera, ex-Argentinos Juniors, até 2020. Quem também foi contratado foi o atacante paraguaio Adam Bareiro, que estava no Al-Rayyan, do Catar. Já Dylan Borrero deixou o clube rumo ao futebol colombiano. Felipe Jonatan foi emprestado ao Mirassol. Pedro Augusto acertou com o Sport. O argentino Pol Fernández, por sua vez, foi anunciado pelo Godoy Cruz. Lucas Sasha está a caminho do Athletico-PR. Na Copa do Nordeste, o Fortaleza foi eliminado nas quartas de final pelo Bahia.

GRÊMIO O meio-campista Alex Santana chegou por empréstimo do Corinthians. O meio-campista Carballo retorna ao clube após empréstimo ao New York Red Bulls, dos Estados Unidos. Dentro das quatro linhas, o Grêmio conquistou a Recopa Gaúcha ao bater o São José por 2 a 0.

INTERNACIONAL O colorado confirmou a contratação do lateral-direito Alan Benítez, após o fim do vínculo com o Cerro Porteño. O jovem Gabriel Carvalho foi liberado para atuar pelo Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. O lateral Nathan Santos chegou a um acerto para vestir a camisa do Remo.

JUVENTUDE O clube gaúcho se reforçou na pausa para o Mundial. O Juventude contratou o volante Hudson, o meia Lucas Fernandes, o lateral Marcelo Hermes e o atacante Rafael Bilu. Já o atacante Vitor Pernambuco deixou a equipe e foi para o Operário-PR.

MIRASSOL O Mirassol fechou por empréstimo com o lateral Felipe Jonatan, que estava no Fortaleza. O volante Zé Vitor, por sua vez, que estava emprestado ao time paulista, retornou ao Maringá para a sequência da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

VITÓRIA O Vitória teve dias agitados na pausa para o Mundial. Após a eliminação na Copa do Nordeste, o técnico Thiago Carpini foi demitido. Fábio Carille foi anunciado como substituto. O clube baiano ainda anunciou as contratações do atacante Renzo López, do meia português Rúben Rodrigues e do goleiro Thiago Couto. Em contrapartida, o goleiro Gabriel Vasconcelos foi para o Sport. Outros jogadores deixaram o elenco foram: Hugo, Carlos Eduardo, Bruno Xavier, Janderson, Fau, Wellington Rato e Gustavo Mosquito.

SPORT O time do Recife anunciou o goleiro Gabriel Vasconcelos, do Vitória, por empréstimo. O clube pernambucano ainda chegou a um acordo com Ignacio Ramírez, que estava no futebol chileno, e Kevyson, do Santos. Outro reforço é Pedro Augusto, do Fortaleza. No processo de reformulação do Sport, vários jogadores estão de saída do clube como: Antônio Carlos, Arthur Sousa, Dalbert, Di Plácido, Du Queiroz, Fabrício Domínguez, Gustavo Maia, Lenny Lobato, Lucas Cunha, Thiago Couto, Zé Lucas e Titi Ortiz.