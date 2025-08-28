Brasileirão fecha acordo para transmitir jogos no Reino Unido sem jogos do Fla como mandante Estadão Conteúdo 28.08.25 10h18 O Brasileirão será transmitido pela primeira vez no Reino Unido e na Irlanda. A 1190 Sports, empresa de gestão e comercialização de direitos esportivos, fechou 11 novas parcerias com operadoras na Europa, América Latina e Ásia para a veiculação de partidas do campeonato nacional. A única exceção são os jogos do Flamengo como mandante, uma vez que o clube carioca não assinou o contrato. O acordo, válido pelo período entre 2025 e 2027, pavimenta o caminho para a união da Liga Forte União (LFU) com a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) por um bloco unificado. Além disso, a venda reedita uma parceria já realizada anteriormente. A 1190 Sports distribuiu o Campeonato Brasileiro entre 2020 e 2023. No Reino Unido e Irlanda, o recente acordo com a Premier Sports garantirá que os torcedores tenham acesso a duas partidas ao vivo por rodada durante as temporadas 2025 e 2026. O Brasileirão terá presença ampliada em países como Portugal (Canal 11, quatro jogos/rodada em 2025), Espanha (Movistar, quatro jogos/rodada), Alemanha, Áustria e Suíça (Sportdigital, três jogos/rodada), entre outros territórios europeus (Turquia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia do Norte, Ucrânia, Montenegro, Sérvia, Kosovo, Eslovênia e Rússia), asiáticos (Israel) e na América Latina (Chile, Peru e Equador). "Esses acordos fazem parte do ambicioso plano de distribuição que elaboramos para o Brasileirão e refletem tanto o interesse pela competição - considerada um dos quatro maiores campeonatos nacionais do mundo - quanto o know-how da nossa equipe para fazer as coisas acontecerem", diz Hernán Donnari, CEO e cofundador da 1190 Sports Leo Caetano, Country Manager da 1190 Sports Brasil, acrescenta: "Nesta nova fase, o foco está 100% em maximizar a presença global do campeonato. Confirmar 11 novas parcerias nas primeiras semanas da minha gestão também faz parte da confiança que operadores de diferentes regiões têm na 1190 Sports, empresas de diferentes países que veem neste conteúdo um verdadeiro valor agregado para fãs de futebol de alta qualidade." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Flamengo transmissão Reino Unido COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES REFORÇO Paysandu acerta contratação do meia Carlos Eduardo para a Série B Jogador de 24 anos, que defendeu o ABC-RN na Série C, chega por empréstimo do Capivariano-SP e aguarda regularização para estrear 27.08.25 18h19 SÉRIE B Paysandu reencontra ex-jogadores em duelo contra o CRB pela Série B Equipe bicolor enfrenta o time alagoano neste sábado (30); Giovanni é o principal nome com passagem recente pelo clube paraense 27.08.25 16h57 FUTEBOL Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B Paysandu acerta com o jogador João Marcos, que estava disputando a Série D pela Aparecidense-GO 27.08.25 15h31 Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 FUTEBOL Memphis detona gramado sintético após vitória do Corinthians sobre Athletico-PR: 'Mata o jogo' No início do ano, jogadores experientes como Neymar, Lucas Moura e Thiago Silva lideraram um manifesto dos atletas contra a grama artificial 28.08.25 8h58 Corinthians faz o suficiente por vantagem na Copa do Brasil e mostra já pensar no Palmeiras 27.08.25 23h57