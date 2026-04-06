Brasileirão 2026 mantém média e tem 10º técnico demitido após 10 rodadas, sendo 3 ex-seleção Este número já corresponde a cerca de 46% do total de demissões do nacional em 2025, ano que terminou com 22 treinadores mandados embora de suas equipes. Estadão Conteúdo 06.04.26 12h18 Após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, o Corinthians demitiu Dorival Jr. Ele é o décimo treinador a deixar o comando de um clube neste início de Campeonato Brasileiro de 2026. Com esta recente saída, a competição registra a marca de 10 técnicos demitidos em apenas 10 rodadas. Isso representa uma média de um desligamento por rodada disputada. Entre os treinadores que deixaram seus cargos, três comandaram a seleção brasileira em ciclos anteriores. Tite esteve com a amarelinha por pouco mais de seis anos, de junho de 2016 até a Copa do Mundo do Catar em 2022. Fernando Diniz foi contratado como interino por doze meses, atuando em seis jogos entre 2023 e 2024 pelas Eliminatórias da Copa deste ano. Ele conciliava a função com o Fluminense, onde também era técnico. Já Dorival Jr. ficou pouco mais de um ano no cargo, sendo demitido em março de 2025. Ele participou de 16 jogos e sofreu uma goleada para a Argentina nas Eliminatórias. Confira os técnicos demitidos até a 10ª rodada do Brasileirão 2026 Abaixo, a lista dos treinadores que não resistiram nas primeiras dez rodadas do Brasileirão 2026: Dorival Júnior (Corinthians) - 10ª rodada Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense) - 9ª rodada Martín Anselmi (Botafogo) - 8ª rodada Juan Pablo Vojvoda (Santos) - 7ª rodada Tite (Cruzeiro) - 6ª rodada Hernán Crespo (São Paulo) - 4ª rodada Filipe Luís (Flamengo) - 4ª rodada Juan Carlos Osorio (Remo) - 4ª rodada Fernando Diniz (Vasco) - 3ª rodada Jorge Sampaoli (Atlético-MG) - 3ª rodada Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão técnico demitido média COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27 futebol Léo Condé valoriza empate do Remo contra o Grêmio, mas ressalta sentimento de que 'poderia ser mais' Leão Azul fez uma boa partida, criou, mas pecou na conclusão e volta para casa com um ponto após dois jogos fora de casa 06.04.26 11h01 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00 FUTEBOL Martínez ataca Dorival após Corinthians demitir o treinador: 'Saí do time por tua causa' Martínez teve o contrato rescindido pelo Corinthians depois de se reapresentar com 35 dias de atraso 06.04.26 8h27 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08