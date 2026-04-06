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Brasileirão 2026 mantém média e tem 10º técnico demitido após 10 rodadas, sendo 3 ex-seleção

Este número já corresponde a cerca de 46% do total de demissões do nacional em 2025, ano que terminou com 22 treinadores mandados embora de suas equipes.

Estadão Conteúdo

Após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, o Corinthians demitiu Dorival Jr. Ele é o décimo treinador a deixar o comando de um clube neste início de Campeonato Brasileiro de 2026.

Com esta recente saída, a competição registra a marca de 10 técnicos demitidos em apenas 10 rodadas. Isso representa uma média de um desligamento por rodada disputada.

Entre os treinadores que deixaram seus cargos, três comandaram a seleção brasileira em ciclos anteriores. Tite esteve com a amarelinha por pouco mais de seis anos, de junho de 2016 até a Copa do Mundo do Catar em 2022.

Fernando Diniz foi contratado como interino por doze meses, atuando em seis jogos entre 2023 e 2024 pelas Eliminatórias da Copa deste ano. Ele conciliava a função com o Fluminense, onde também era técnico.

Dorival Jr. ficou pouco mais de um ano no cargo, sendo demitido em março de 2025. Ele participou de 16 jogos e sofreu uma goleada para a Argentina nas Eliminatórias.

Confira os técnicos demitidos até a 10ª rodada do Brasileirão 2026

Abaixo, a lista dos treinadores que não resistiram nas primeiras dez rodadas do Brasileirão 2026:

  • Dorival Júnior (Corinthians) - 10ª rodada
  • Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense) - 9ª rodada
  • Martín Anselmi (Botafogo) - 8ª rodada
  • Juan Pablo Vojvoda (Santos) - 7ª rodada
  • Tite (Cruzeiro) - 6ª rodada
  • Hernán Crespo (São Paulo) - 4ª rodada
  • Filipe Luís (Flamengo) - 4ª rodada
  • Juan Carlos Osorio (Remo) - 4ª rodada
  • Fernando Diniz (Vasco) - 3ª rodada
  • Jorge Sampaoli (Atlético-MG) - 3ª rodada
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