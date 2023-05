Brasil é país com mais suspeitas de fraudes em apostas esportivas, mostra pesquisa

Com 152 casos de possíveis fraudes em apostas esportivas no ano de 2022, o Brasil é o país com o maior número de suspeitas, na frente da Rússia e da República Tcheca, que tiveram, respectivamente, 92 e 56 casos. Em seguida aparecem Cazaquistão (43), China (41), Grécia (40) e Argentina (39). Os dados são da empresa Sportradar, que acompanha possibilidades de fraude em 400 casas de apostas pelo mundo.

O banco de dados da empresa analisa informações de todos os esportes. Um dos pontos para investigar supostas fraudes são lances altos: a empresa acende o sinal de alerta toda vez que surge um valor "fora da curva".

Ainda são analisadas movimentações e possíveis alertas de manipulação. Mudanças drásticas nas possibilidades e picos na quantidade de apostas, por exemplo, acendem um sinal vermelho. A maioria dos casos acontece em jogos de torneios de terceira divisão ou de times pequenos.