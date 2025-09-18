Brasil é eliminado com triunfo da República Checa e faz sua pior campanha no Mundial de vôlei Estadão Conteúdo 18.09.25 12h48 A seleção brasileira masculina de vôlei está fora do Mundial. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho deu adeus à competição ainda na primeira fase do torneio que está sendo realizado nas Filipinas. A queda precoce veio com a combinação dos resultados da derrota da equipe nacional para a Sérvia por 3 a 0 e pelo triunfo da República Checa sobre a China pelo mesmo placar. Esta foi a pior campanha do time nacional, onde o Brasil obteve a sua pior colocação contando os torneios masculino e feminino. Fora das oitavas de final, a seleção brasileira não ficou entres as 16 melhores equipes que continuam no Mundial. Assim, na melhor das hipóteses, os brasileiros poderão figurar no 17º posto após a definição dos últimos compromissos desta primeira fase que ainda não ocorreram. Até então, a pior colocação do Brasil em Mundiais foi um 11º lugar em 1956 no masculino. Na madrugada desta quinta-feira, o Brasil sofreu a sua primeira derrota no torneio ao ser superado pela Sérvia por 3 sets a 0, parciais de 22/25, 20/25 e 22/25. A equipe jogou de luto pela morte de Maria Ângela Resende, mãe do técnico Bernardinho. Nesta primeira fase, os brasileiros estrearam com vitória sobre a China por 3 a 1 e voltaram a triunfar superando a República Checa pelo placar de 3 a 0. No entanto, o revés no último jogo acabou eliminando a equipe nacional. O time do técnico Bernardinho terminou a sua campanha na terceira colocação do Grupo H. Assim, Sérvia e República Checa passaram às oitavas enquanto a China também volta para casa mais cedo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei Mundial masculino seleção brasileira eliminado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. 18.09.25 12h27 Reencontro Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular 18.09.25 11h46 Futebol Círio 2025: camisa da Tuna Luso é eleita a mais bonita em enquete no Instagram de O Liberal Neste ano, Tuna, Remo, Paysandu e Vasco lançaram mantos em celebração ao Círio de Nazaré 18.09.25 11h40 Futebol Papão investe em mais treinos táticos 18.09.25 10h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira 18.09.25 7h00 Futebol Técnico do Atlético-GO acredita que vitória sobre o Remo pode mudar o cenário do Dragão na Série B Equipe goiana visita o Leão Azul no próximo sábado (20), pela 27ª rodada da Segundona do Campeonato Brasileiro 18.09.25 10h13 ESPORTES VÍDEO: Morre mãe de Bernardinho, da Seleção Brasileira de vôlei; técnico se emociona em partida Maria Ângela Rezende faleceu no Rio de Janeiro; notícia foi confirmada por Bruninho em postagem emocionada 18.09.25 7h49 vai ser sucesso? Paysandu contrata irmão de MC Daniel, rebaixado para a Série D com o CSA Time anunciou no final da tarde desta quarta-feira (17) o meio-campo Gustavo Nicola, que disputou 42 jogos pelo time alagoano este ano 17.09.25 19h23