O Liberal chevron right Esportes chevron right

Brasil define equipe feminina para disputa do Mundial de ginástica artística de Jacarta

Estadão Conteúdo

A Confederação Brasileira de Ginástica divulgou neste sábado a escalação da equipe feminina para a disputa do Mundial de ginástica artística de Jacarta, na Indonésia, que começa neste domingo. A medalhista olímpica Flávia Saraiva vai competir no solo e na trave. A equipe brasileira que tem a ginasta de 26 anos como principal destaque é composta também por Julia Soares (solo e trave), Júlia Coutinho (solo e paralela) e Sophia Weisberg (paralela, salto e trave).

"Esse é um dia de grande importância, pois marca o momento de reproduzir ao máximo o que acontecerá no dia da competição. As séries já estão praticamente definidas, e hoje tivemos a oportunidade de nos familiarizar tanto com o ginásio de aquecimento, que também acontece no pódio, quanto com o ginásio de competição", afirmou o coordenador técnico da seleção feminina, Francisco Porath Neto, após o treino de pódio.

Ele explicou que a atividade permite mais tempo para ajustes e contato direto com a arbitragem. "Essencial para os últimos ajustes técnicos e estratégicos", disse ele, acrescentando que durante a competição, há tempo apenas para aquecimento do aparelho.

De acordo com o coordenador, a definição das atletas foi montada com base nos aparelhos em que cada uma é especialista, garantindo que todas pudessem participar e apresentar suas melhores provas. "Neste ano, por se tratar do Mundial de especialistas, apenas três atletas podem competir por aparelho, o que exigiu uma distribuição bem planejada", afirmou.

Primeiro Mundial do ciclo olímpico, o evento na Indonésia terá apenas disputas por aparelhos e individual geral e por isso é chamado de "Mundial de especialistas". A Federação Internacional de Ginástica promove competições por equipes, disputa na qual o Brasil foi bronze nos Jogos de Paris-2024, apenas a partir do segundo Mundial de cada ciclo.

"A Sophia treinou todos os aparelhos e está pronta para o individual geral. Essa preparação foi extremamente importante pensando no próximo ano. É também um momento especial para atletas experientes, como a Flávia, que retorna ao solo pela primeira vez após os Jogos Olímpicos", afirmou Porath.

Palavras-chave

ginástica artística

Mundial de Jacarta

Flavia Saraiva
