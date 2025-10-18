Brasil define equipe feminina para disputa do Mundial de ginástica artística de Jacarta Estadão Conteúdo 18.10.25 16h37 A Confederação Brasileira de Ginástica divulgou neste sábado a escalação da equipe feminina para a disputa do Mundial de ginástica artística de Jacarta, na Indonésia, que começa neste domingo. A medalhista olímpica Flávia Saraiva vai competir no solo e na trave. A equipe brasileira que tem a ginasta de 26 anos como principal destaque é composta também por Julia Soares (solo e trave), Júlia Coutinho (solo e paralela) e Sophia Weisberg (paralela, salto e trave). "Esse é um dia de grande importância, pois marca o momento de reproduzir ao máximo o que acontecerá no dia da competição. As séries já estão praticamente definidas, e hoje tivemos a oportunidade de nos familiarizar tanto com o ginásio de aquecimento, que também acontece no pódio, quanto com o ginásio de competição", afirmou o coordenador técnico da seleção feminina, Francisco Porath Neto, após o treino de pódio. Ele explicou que a atividade permite mais tempo para ajustes e contato direto com a arbitragem. "Essencial para os últimos ajustes técnicos e estratégicos", disse ele, acrescentando que durante a competição, há tempo apenas para aquecimento do aparelho. De acordo com o coordenador, a definição das atletas foi montada com base nos aparelhos em que cada uma é especialista, garantindo que todas pudessem participar e apresentar suas melhores provas. "Neste ano, por se tratar do Mundial de especialistas, apenas três atletas podem competir por aparelho, o que exigiu uma distribuição bem planejada", afirmou. Primeiro Mundial do ciclo olímpico, o evento na Indonésia terá apenas disputas por aparelhos e individual geral e por isso é chamado de "Mundial de especialistas". A Federação Internacional de Ginástica promove competições por equipes, disputa na qual o Brasil foi bronze nos Jogos de Paris-2024, apenas a partir do segundo Mundial de cada ciclo. "A Sophia treinou todos os aparelhos e está pronta para o individual geral. Essa preparação foi extremamente importante pensando no próximo ano. É também um momento especial para atletas experientes, como a Flávia, que retorna ao solo pela primeira vez após os Jogos Olímpicos", afirmou Porath. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave ginástica artística Mundial de Jacarta Flavia Saraiva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 JOGÃO Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado 18.10.25 7h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00