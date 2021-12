Bragantino depende das próprias forças para garantir vaga na Libertadores

A rodada final do Campeonato Brasileiro será importante para o Red Bull Bragantino. Devido ao complemento da jornada 37, o Massa Bruta não conseguiu garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Sendo assim, o time comandado por Mauricio Barbieri precisa confirmar o seu favoritismo diante do Internacional para carimbar o passaporte.

No momento, o Braga aparece na 6ª colocação, com 53 pontos. Ou seja, se empatar ou vencer no Nabi Abi Chedid, o clube está na Libertadores.

Em caso de revés dentro de casa, o Massa Bruta torce contra as vitórias do Fluminense, América-MG e Atlético-GO. No caso do Dragão, o time de Marcelo Cabo e Cia precisaria tirar uma diferença de 13 gols de saldo do Bragantino.