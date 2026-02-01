Bragantino arranca empate do São Bernardo no fim e mantém invencibilidade no Paulistão Estadão Conteúdo 01.02.26 20h42 O Red Bull Bragantino segue invicto na atual temporada. Jogando no estádio Cícero de Souza Marques, o time de Bragança Paulista recebeu o São Bernardo, e em partida válida pela sexta rodada do Paulistão 2026, conseguiu arrancar o empate nos acréscimos e fechou o jogo em 1 a 1. Dividindo suas atenções entre Paulistão e Brasileirão, Vagner Mancini foi a campo com um time misto, composto em sua maior parte por jogadores do banco, o que quase custou caro. Sofreu seu primeiro gol em seis jogos. Com o resultado, além de manter a invencibilidade na competição estadual, o Bragantino foi a 12 pontos e se manteve na terceira colocação. Do outro lado, o São Bernardo foi a oito e perdeu a chance de se firmar no G8, ficando em sétimo lugar. O duelo começou agitado no interior paulista. Aos dois, Marcelinho recebeu lançamento e bateu rente à trave, mas foi pego em posição irregular. Entretanto, a resposta do São Bernardo foi fatal. Aos quatro, Felipe Garcia recebeu cruzamento na área e bateu de primeira para milagre de Cleiton. Entretanto, no rebote, o camisa 9 não perdoou e mandou para o fundo do gol. Após sofrer seu primeiro gol na temporada, o Red Bull Bragantino passou a se lançar ao ataque e quase deixou tudo igual aos 21, quando Fabinho arriscou de fora da área, mas Alex Alves salvou o time visitante. O paredão operou mais um milagre aos 48, em cabeceio de Eduardo Santos. Do outro lado, Cleiton evitou o segundo do São Bernardo logo em sequência, em chute à queima-roupa de João Paulo. Na volta para o segundo tempo, o Bragantino seguiu empilhando chances perdidas. Aos 13, Rodriguinho bateu falta na lateral da área e mandou perto do gol. Logo depois, aos 17, foi a vez de Vinicinho mandar de cabeça, no travessão. No minuto seguinte, foi a vez de Fabinho mandar uma bomba da área para defesa de Alex Alves, que pegou mais uma aos 25, em tentativa de Herrera. A situação, entretanto, ficou mais complicada para o Bragantino aos 36, quando Isidro Pitta agrediu Hélder na área, sem bola, e após análise do VAR foi expulso. Com um a menos, porém, o time de Bragança seguiu indo ao ataque e, de forma milagrosa, conseguiu chegar ao empate. Aos 46, Pará saiu jogando errado, correndo na linha de fundo em direção ao meio da área e tocou no pé de Davi Gomes. O atacante apenas mandou para o gol e agradeceu o presente. As equipes voltam a campo para a sétima rodada do Paulistão apenas no próximo fim de semana. No sábado, o São Bernardo vai até o estádio Jorge Ismael de Biasi para encarar o Novorizontino, a partir das 18h30. No dia seguinte, o Red Bull Bragantino visita o Velo Clube, no mesmo horário, no Benitão, em Rio Claro. Antes, na quarta-feira, o time de Bragança Paulista volta ao Cícero de Souza Marques, a partir das 19h, para encarar o Atlético-MG, pela segunda rodada do Brasileirão 2026. FICHA TÉCNICA RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 SÃO BERNARDO RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; SantAnna, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Cauê; Fabinho (Yuri Leles), Eric Ramires (Rodriguinho), Ignacio Sosa e Marcelinho (Davi Gomes); Fernando (Isidro Pitta) e Vinicinho (José Herrera). Técnico: Vagner Mancini. SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hugo Sanches (Victor Andrade), Hélder, Matheus Salustiano e Pará; Marcão Silva, Romisson e João Paulo (Neto Costa); Pedro Vitor (Rodrigo Ferreira), Felipe Garcia (Júnior Urso) e Pedrinho (Echaporã). Técnico: Ricardo Catalã. GOLS - Felipe Garcia, aos quatro minutos do primeiro tempo. Davi Gomes, aos 46 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Marcão Silva, Hélder, Matheus Salustiano, Sant'Anna, Cleiton, Nacho Sosa e Ricardo Catalã. CARTÃO VERMELHO - Isidro Pitta. RENDA - R$ 59.710,00. PÚBLICO - 2.428 torcedores. ÁRBITRO - Gabriel Henrique Meira Bispo (SP). LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Red Bull Bragantino São Bernardo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Em jogo com quatro gols, São Raimundo e Amazônia empatam na segunda rodada do Parazão Equipes se enfrentam neste domingo (1º), no Estádio Municipal de Belterra 01.02.26 20h09 Futebol Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber” “O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. 01.02.26 19h56 Futebol Em jogo morno, Paysandu vence o Capitão Poço e mantém 100% na temporada Com o resultado, Papão alcançou a vice-liderança do Parazão, com seis pontos conquistados. 01.02.26 19h08 Futebol Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado. 01.02.26 17h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Supercopa do Brasil Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei Flamengo e Corinthians jogam pela Supercopa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 12h00