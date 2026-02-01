Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bragantino arranca empate do São Bernardo no fim e mantém invencibilidade no Paulistão

Estadão Conteúdo

O Red Bull Bragantino segue invicto na atual temporada. Jogando no estádio Cícero de Souza Marques, o time de Bragança Paulista recebeu o São Bernardo, e em partida válida pela sexta rodada do Paulistão 2026, conseguiu arrancar o empate nos acréscimos e fechou o jogo em 1 a 1.

Dividindo suas atenções entre Paulistão e Brasileirão, Vagner Mancini foi a campo com um time misto, composto em sua maior parte por jogadores do banco, o que quase custou caro. Sofreu seu primeiro gol em seis jogos. Com o resultado, além de manter a invencibilidade na competição estadual, o Bragantino foi a 12 pontos e se manteve na terceira colocação. Do outro lado, o São Bernardo foi a oito e perdeu a chance de se firmar no G8, ficando em sétimo lugar. O duelo começou agitado no interior paulista. Aos dois, Marcelinho recebeu lançamento e bateu rente à trave, mas foi pego em posição irregular. Entretanto, a resposta do São Bernardo foi fatal. Aos quatro, Felipe Garcia recebeu cruzamento na área e bateu de primeira para milagre de Cleiton. Entretanto, no rebote, o camisa 9 não perdoou e mandou para o fundo do gol.

Após sofrer seu primeiro gol na temporada, o Red Bull Bragantino passou a se lançar ao ataque e quase deixou tudo igual aos 21, quando Fabinho arriscou de fora da área, mas Alex Alves salvou o time visitante.

O paredão operou mais um milagre aos 48, em cabeceio de Eduardo Santos. Do outro lado, Cleiton evitou o segundo do São Bernardo logo em sequência, em chute à queima-roupa de João Paulo.

Na volta para o segundo tempo, o Bragantino seguiu empilhando chances perdidas. Aos 13, Rodriguinho bateu falta na lateral da área e mandou perto do gol. Logo depois, aos 17, foi a vez de Vinicinho mandar de cabeça, no travessão. No minuto seguinte, foi a vez de Fabinho mandar uma bomba da área para defesa de Alex Alves, que pegou mais uma aos 25, em tentativa de Herrera.

A situação, entretanto, ficou mais complicada para o Bragantino aos 36, quando Isidro Pitta agrediu Hélder na área, sem bola, e após análise do VAR foi expulso. Com um a menos, porém, o time de Bragança seguiu indo ao ataque e, de forma milagrosa, conseguiu chegar ao empate.

Aos 46, Pará saiu jogando errado, correndo na linha de fundo em direção ao meio da área e tocou no pé de Davi Gomes. O atacante apenas mandou para o gol e agradeceu o presente.

As equipes voltam a campo para a sétima rodada do Paulistão apenas no próximo fim de semana. No sábado, o São Bernardo vai até o estádio Jorge Ismael de Biasi para encarar o Novorizontino, a partir das 18h30. No dia seguinte, o Red Bull Bragantino visita o Velo Clube, no mesmo horário, no Benitão, em Rio Claro.

Antes, na quarta-feira, o time de Bragança Paulista volta ao Cícero de Souza Marques, a partir das 19h, para encarar o Atlético-MG, pela segunda rodada do Brasileirão 2026.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 SÃO BERNARDO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; SantAnna, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Cauê; Fabinho (Yuri Leles), Eric Ramires (Rodriguinho), Ignacio Sosa e Marcelinho (Davi Gomes); Fernando (Isidro Pitta) e Vinicinho (José Herrera). Técnico: Vagner Mancini.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hugo Sanches (Victor Andrade), Hélder, Matheus Salustiano e Pará; Marcão Silva, Romisson e João Paulo (Neto Costa); Pedro Vitor (Rodrigo Ferreira), Felipe Garcia (Júnior Urso) e Pedrinho (Echaporã). Técnico: Ricardo Catalã.

GOLS - Felipe Garcia, aos quatro minutos do primeiro tempo. Davi Gomes, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcão Silva, Hélder, Matheus Salustiano, Sant'Anna, Cleiton, Nacho Sosa e Ricardo Catalã.

CARTÃO VERMELHO - Isidro Pitta.

RENDA - R$ 59.710,00.

PÚBLICO - 2.428 torcedores.

ÁRBITRO - Gabriel Henrique Meira Bispo (SP).

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

futebol

Campeonato Paulista

Red Bull Bragantino

São Bernardo
Esportes
