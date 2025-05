Bournemouth x Leicester: onde assistir ao vivo o jogo hoje (25/05) pela Premier League

Bournemouth x Leicester disputam hoje, domingo (25/05), a 38ª rodada da Premier League. O jogo ocorrerá às 12h (horário de Brasília), no Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Bournemouth x Leicester ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Leicester venceu o Ipswich na última rodada, mas já está matematicamente rebaixado e entra em campo ocupando a 18ª posição da tabela, com 25 pontos. Apesar do rebaixamento confirmado, o time tenta encerrar a temporada de forma digna. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas.

O Bournemouth, por sua vez, vem de derrota para o Manchester City e ocupa atualmente a 11ª colocação, com 53 pontos. A equipe chega à rodada final no meio da tabela e em momento instável, com duas derrotas, uma vitória e dois empates nos últimos cinco confrontos.

Bournemouth x Leicester: prováveis escalações

Bournemouth: Kepa Arrizabalaga; Adam Smith, Marcos Senesi, Illia Zabarnyi, Miloš Kerkez; Ben Winterburn, Tyler Adams, Antoine Semenyo, Justin Kluivert, Marcus Tavernier; Evanilson.

Leicester: Jakub Stolarczyk; James Justin, Conor Coady, Wout Faes, Luke Thomas; Boubakary Soumaré, Wilfred Ndidi, Kasey McAteer; Jordan Ayew, Bilal El Khannouss, Patson Daka.

FICHA TÉCNICA

Bournemouth x Leicester

Campeonato Inglês

Local: Estádio Vitality, em Bournemouth

Data/Horário: domingo, 25 de maio de 2025, às 12h (de Brasília)