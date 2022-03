Botafogo-SP x Inter de Limeira: onde assistir ao vivo e o horário (28/03) pelo Campeonato Paulista

Os times do Botafogo-SP e Inter de Limeira disputam nesta segunda-feira (28/03), em partida válida pelo Campeonato Paulista 2022. A partida está programada para começar às 19h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, São Paulo. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Botafogo-SP x Inter de Limeira?

A partida Botafogo-SP x Inter de Limeira pode ser assistida pelos streamings Premiere e Paulistão Play

Como Botafogo-SP x Inter de Limeira chegam para o jogo?

O Botafogo - SP terminou na terceira colocação da tabela com 18 pontos. Foram 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas com 10 gols marcados e 12 gols sofridos. Já o Inter de Limeira, ficou com 14 pontos conquistados em 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas com 14 gols marcados e 16 sofridos.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-SP x Inter de Limeira

Campeonato Paulista

Local: Estádio Santa Cruz, São Paulo.

Data/Horário: 28 de março de 2022, 19h

Arbitro: Ilbert Estevam da Silva

VAR: Daiane Muniz dos Santos

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Botafogo-SP: Deivity; Joseph, Tárik e Joaquim; Marlon, Emerson, Fillipe Souto e Martinelli; Bruno Michel, Dudu e Matheus Carvalho. TÉCNICO: Leandro Zago

Inter de Limeira: Lucas Frigeri, Celsinho, Renan Fonseca, Mancini e Tito; Júlio Rusch, Lima, Léo Duarte e Renato Cajá; Thiago Alagoano e Osman. TÉCNICO: Vinicius Bergantin

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)