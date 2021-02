Botafogo faz sondagem e tem interesse em Fernando Diniz, ex-São Paulo

Um nome encabeça a lista de prioridades de possível treinador para a próxima temporada do Botafogo. Trata-se de Fernando Diniz, que está livre no mercado desde que deixou o São Paulo no começo de fevereiro. O clube de General Severiano, com o interesse na contratação, conversou e fez uma sondagem concreta ao comandante.

> Confira a classificação atualizada do BrasileiroNa última semana, um projeto de dois anos de contrato - visando a Série B e um eventual acesso à primeira divisão - foi apresentado a Fernando Diniz, que se interessou. O comandante, contudo, não deu garantias: pediu tempo para pensar e analisar outras ofertas antes de dar uma resposta concreta.

Diniz está à espera que, após uma temporada com alguns pontos positivos sob o comando do São Paulo, apareça uma nova oportunidade de trabalho na Série A. Assim, o Botafogo ficaria atrás da fila.

A busca por Fernando Diniz indica que a nova diretoria do Botafogo procura um treinador que gosta de propor o jogo, como é o estilo do ex-comandante são-paulino. Outros nomes estão na lista de Eduardo Freeland, diretor de futebol do Glorioso, que busca dar um "tiro certo" nesta questão.

No Rio de Janeiro, Fernando Diniz trabalhou no Fluminense. Pelo São Paulo, na atual temporada, o comandante foi demitido após perder força no título do Campeonato Brasileiro e acumular resultados negativos em 2021.