Botafogo apresentado Júnior Santos e Ferraresi para acalmar torcida após queda na Libertadores Estadão Conteúdo 13.03.26 14h48 Nem em seus piores pesadelos, a diretoria do botafogo imaginava perder o jogo (1 a 0) e a vaga na fase de grupos da Libertadores para o Barcelona de Guayaquil. O revés no Engenhão ainda dói e, para acalmar a furiosa torcida, o clube apresentou nesta sexta-feira dos reforços de peso para a sequência do ano: o ídolo Júnior Santos e o zagueiro Ferraresi. O atacante foi o artilheiro do clube na conquista a Libertadores de 2024, com 10 gols. Ele fechou o trunfo por 3 a 1 diante do Atlético-MG na decisão - chega emprestado justamente pelos mineiros - e espera voltar a dar alegrias ao torcedor botafoguense. "A primeira coisa que penso, vestindo essa camisa, é conseguir retribuir dentro de campo o carinho que os torcedores têm me dado. Mostra dentro de campo o meu melhor, o futebol que sempre mostrei aqui, para, com a equipe, conquistar títulos", afirmou um sorridente e animado Júnior Santos, que chega por empréstimo até o fim do ano e disposto a dar a volta por cima após pouco ser aproveitado pelo Atlético-MG. Antes de vestir a camisa, o atacante não escondeu sua ansiedade. "Dá um frio na barriga, a gente sabe o que é representar o Botafogo. Por mais que a gente esteja acostumado, o sentimento é de quando chega pela primeira vez, mas venho para escrever mais um capítulo na história do Botafogo." Torcedores já escalam Júnior Santos como titular na equipe de Martín Anselmi, enquanto o venezuelano Ferraresi chega para brigar pela vaga com Bastos e Alexander Barboza, mas com dando possibilidade para o treinador alternar o esquema para linha de três defensores. Ferraresi atuou bastante em linha de três zagueiros com Crespo no São Paulo e espera que o esquema seja utilizado no Botafogo. Ele também desembarcou no Rio por empréstimo até dezembro. "Durante minha carreira, trabalhei bastante em linha com quatro defensores. Mas no São Paulo, o professor Crespo também fazia linha de três e estou acostumado ao esquema tático do Botafogo. Me sinto confortável na ideia do professor Anselmi de marcar em linha alta", disse. A dupla já está inscrita no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear no clássico com o Flamengo, neste sábado, pela sexta rodada do Brasileirão, no Engenhão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Botafogo Júnior Santos Ferraresi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 ESTREIA AMARGA Condé diz que Fluminense foi muito superior e prevê 'muito trabalho' para tornar o Remo competitivo Sem citar posições específicas, ele confirmou que a diretoria já trabalha no mercado para suprir carências do grupo 12.03.26 23h02 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56