Bortoleto fica parado na pista e Audi confirma problema técnico com o carro em Barcelona

Segundo piloto a sair da garagem para os testes de pré-temporada no circuito de Montfmeló, em Barcelona, Gabriel Bortoleto teve um contratempo nesta segunda-feira com a sua Audi, e acabou parando na pista na altura da curva 11. Por conta do imprevisto, a bandeira vermelha precisou ser acionada e a atividade foi momentaneamente interrompida.

De acordo com informações do portal Motorsports.com, a equipe alemã explicou o motivo da parada por meio de nota. "Detectaram um problema e decidiram parar o carro na pista como precaução. Nós identificamos a questão e iremos consertá-lo para o restante da semana".

O problema com o piloto brasileiro foi o segundo registrado na atividade. Antes dele, o argentino Franco Colapinto teve dificuldades na curva 11 e os testes tiveram de ser paralisados durante a realização do shakedown.

Na movimentação desta segunda-feira, Gabriel Bortoleto tinha completado aproximadamente 27 voltas até que o carro teve uma "pane" e precisou ser recolhido para ser avaliado. A ideia nesses treinos, especialmente no início, não é levar o carro ao limite ou testar toda a potência, mas sim descobrir possíveis problemas e averiguar se os sistemas estão funcionando como o previsto.

Além dos treinos realizados em Barcelona, ainda haverá outras duas semanas de atividades prévias. Eles estão programadas para acontecer entre 11 e 13 de fevereiro e 18 e 20 do mesmo mês, quando as equipes vão se reunir novamente em Sakhir, no Bahrein.