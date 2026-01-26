Bortoleto fica parado na pista e Audi confirma problema técnico com o carro em Barcelona O problema com o piloto brasileiro foi o segundo registrado na atividade. Colapinto teve dificuldades na curva 11 e os testes tiveram de ser paralisados Estadão Conteúdo 26.01.26 15h48 Segundo piloto a sair da garagem para os testes de pré-temporada no circuito de Montfmeló, em Barcelona, Gabriel Bortoleto teve um contratempo nesta segunda-feira com a sua Audi, e acabou parando na pista na altura da curva 11. Por conta do imprevisto, a bandeira vermelha precisou ser acionada e a atividade foi momentaneamente interrompida. De acordo com informações do portal Motorsports.com, a equipe alemã explicou o motivo da parada por meio de nota. "Detectaram um problema e decidiram parar o carro na pista como precaução. Nós identificamos a questão e iremos consertá-lo para o restante da semana". O problema com o piloto brasileiro foi o segundo registrado na atividade. Antes dele, o argentino Franco Colapinto teve dificuldades na curva 11 e os testes tiveram de ser paralisados durante a realização do shakedown. Na movimentação desta segunda-feira, Gabriel Bortoleto tinha completado aproximadamente 27 voltas até que o carro teve uma "pane" e precisou ser recolhido para ser avaliado. A ideia nesses treinos, especialmente no início, não é levar o carro ao limite ou testar toda a potência, mas sim descobrir possíveis problemas e averiguar se os sistemas estão funcionando como o previsto. Além dos treinos realizados em Barcelona, ainda haverá outras duas semanas de atividades prévias. Eles estão programadas para acontecer entre 11 e 13 de fevereiro e 18 e 20 do mesmo mês, quando as equipes vão se reunir novamente em Sakhir, no Bahrein. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 pré-temporada Barcelona Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180 26.01.26 16h48 FUTEBOL Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro Leão Azul já treina com a bola oficial da competição 26.01.26 15h52 FUTEBOL Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina 26.01.26 14h06 mais esportes Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade 26.01.26 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15