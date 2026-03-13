Bortoleto cita problema na Audi e prevê dificuldades na sprint: 'Ver o que podemos alcançar' Ele admitiu que ainda não encontrou o ajuste ideal e prevê muito trabalho tanto para engenheiros quanto para os mecânicos a fim de melhorar a competitividade da Audi Estadão Conteúdo 13.03.26 9h03 Piloto Gabriel Bortoleto (Instagram/@gabrielbortoleto_) A equipe Audi não conseguiu repetir o desempenho apresentado na Austrália e deixou a desejar em sua performance na madrugada desta sexta-feira, quando os pilotos foram para a pista no treino que definiu o grid da corrida sprint do GP da China. Gabriel Bortoleto vai largar em 14º e lamentou os problemas com seu carro. "Esta sexta-feira foi um pouco complicada para nós. Encontramos alguns problemas durante o treino livre, que reapareceram durante a classificação sprint, o que nos deixou em desvantagem. Claro, é um tipo de pista diferente das que vimos até agora, com curvas diferentes, e estamos descobrindo novamente como nosso carro se comporta. Olhando para a corrida sprint de amanhã, vamos ver o que podemos alcançar", afirmou. Ele admitiu que ainda não encontrou o ajuste ideal e prevê muito trabalho tanto para engenheiros quanto para os mecânicos a fim de melhorar a competitividade da Audi para a segunda etapa do calendário de 2026 de Fórmula 1 "É uma corrida bem curta, obviamente, e depois disso, vamos nos certificar de corrigir qualquer problema que esteja acontecendo nos bastidores para chegar à classificação em uma posição mais satisfatória. Vamos tentar dar o nosso melhor na corrida de domingo." De acordo com o brasileiro, o carro apresentou problemas no sistema de transmissão, que já não tinha funcionado bem no único treino livre na China. Ele afirmou ainda que algumas marchas não funcionaram corretamente fazendo com que perdesse rendimento na pista. Os pilotos volta à pista à meia-noite deste sábado (horário de Brasília) para a disputa da corrida sprint. A classificação para o GP da China acontece às 4 da madrugada. A corrida está marcada para as 4 horas da manhã de domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da China treino classificatório sprint Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02