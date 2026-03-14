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Bortoleto analisa erro no Q2 do GP da China e diz que traseira do carro estava 'muito sensível'

Estadão Conteúdo

O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou fora do Q3 na classificação do GP da China de Fórmula 1 após cometer um erro em sua última tentativa rápida no Q2. O piloto da Audi perdeu o controle do carro na Curva 16, rodou e ainda tocou levemente a barreira de proteção na entrada dos boxes, o que encerrou qualquer chance de avançar na sessão.

Até então, o desempenho alimentava a expectativa de uma vaga entre os dez melhores do grid. Bortoleto havia feito o sétimo melhor tempo no Q1, mas acabou ficando pelo caminho na segunda parte da classificação e largará mais atrás no grid em Xangai.

Após a sessão, o brasileiro explicou o que aconteceu no momento decisivo da volta rápida.

"Uma volta até que legal. Sabia que talvez não fosse 100% suficiente para passar para o Q3. A verdade é que tentei um pouquinho demais naquela curva e acabei perdendo a traseira do carro, que já vinha sendo, na volta toda, bem sensível, digamos assim", começou.

"Mas tentei tirar tudo o que dava ali e acabei perdendo a traseira do carro. Sabia que era a última volta do Q2 e, infelizmente, acabou desta forma", lamentou o brasileiro.

Bortoleto também analisou o momento da Audi na disputa do pelotão intermediário da Fórmula 1 e comparou o desempenho com a etapa anterior da temporada.

"Não estamos como em Melbourne. Como o ritmo e tudo o que a gente tinha lá era bem positivo. Aqui a gente está um pouquinho mais para trás. Acho que não muito. Mas acho também que todo mundo está se aproximando um pouquinho mais agora. O pessoal está se entendendo com o carro", pontuou.

"Há algumas coisas que a gente também tem aprendido pela primeira vez nessa pista. Mas vamos ver amanhã. Vamos ver o que dá para fazer na corrida. Largando, obviamente, uma posição um pouquinho mais atrás. Mas vamos dar o nosso melhor", encerrou Bortoleto.

O GP da China, segunda etapa da temporada 2026 da Fórmula 1, será disputado neste domingo, às 4h (horário de Brasília), no circuito de Xangai.

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