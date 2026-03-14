Bortoleto analisa erro no Q2 do GP da China e diz que traseira do carro estava 'muito sensível' Estadão Conteúdo 14.03.26 9h07 O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou fora do Q3 na classificação do GP da China de Fórmula 1 após cometer um erro em sua última tentativa rápida no Q2. O piloto da Audi perdeu o controle do carro na Curva 16, rodou e ainda tocou levemente a barreira de proteção na entrada dos boxes, o que encerrou qualquer chance de avançar na sessão. Até então, o desempenho alimentava a expectativa de uma vaga entre os dez melhores do grid. Bortoleto havia feito o sétimo melhor tempo no Q1, mas acabou ficando pelo caminho na segunda parte da classificação e largará mais atrás no grid em Xangai. Após a sessão, o brasileiro explicou o que aconteceu no momento decisivo da volta rápida. "Uma volta até que legal. Sabia que talvez não fosse 100% suficiente para passar para o Q3. A verdade é que tentei um pouquinho demais naquela curva e acabei perdendo a traseira do carro, que já vinha sendo, na volta toda, bem sensível, digamos assim", começou. "Mas tentei tirar tudo o que dava ali e acabei perdendo a traseira do carro. Sabia que era a última volta do Q2 e, infelizmente, acabou desta forma", lamentou o brasileiro. Bortoleto também analisou o momento da Audi na disputa do pelotão intermediário da Fórmula 1 e comparou o desempenho com a etapa anterior da temporada. "Não estamos como em Melbourne. Como o ritmo e tudo o que a gente tinha lá era bem positivo. Aqui a gente está um pouquinho mais para trás. Acho que não muito. Mas acho também que todo mundo está se aproximando um pouquinho mais agora. O pessoal está se entendendo com o carro", pontuou. "Há algumas coisas que a gente também tem aprendido pela primeira vez nessa pista. Mas vamos ver amanhã. Vamos ver o que dá para fazer na corrida. Largando, obviamente, uma posição um pouquinho mais atrás. Mas vamos dar o nosso melhor", encerrou Bortoleto. O GP da China, segunda etapa da temporada 2026 da Fórmula 1, será disputado neste domingo, às 4h (horário de Brasília), no circuito de Xangai. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da China Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 F1: Russell vence sprint com batalha de Ferraris no GP da China; Bortoleto é 13º 14.03.26 1h22