Bortoleto admite problemas no carro da Audi e lamenta cair no Q2: 'Não foi uma volta fenomenal' Estadão Conteúdo 22.05.26 19h22 Gabriel Bortoleto chegou a flertar com ida ao Q3 para a corrida sprint do Canadá, mas acabou superado, no fim, por Carlos Sainz, que conseguiu avançar à definição na 10ª colocação. O brasileiro ainda foi superado pelo companheiro Niko Hülkenberg e admitiu problemas no carro. "Faltou um décimo ali, uma pena", lamentou o brasileiro, no SporTV, reconhecendo que teve de enfrentar um problema no caro. "Mas, ao mesmo tempo, foi uma sessão conturbada para mim ali na primeira parte, tive um problema no sensor, fiquei sem água, foi um susto." Ainda buscando melhorar sua melhor qualificação para uma corrida sprint, um 10º lugar, Bortoleto reconheceu que a equipe conseguiu ajustar o carro. Em contrapartida, admitiu que poderia ter dado mais em sua volta rápida. "No Q2 foi tudo limpo, e consegui fazer uma volta ok, mas não fenomenal", afirmou, lamentando as 'ultrapassagens' com o cronômetro encerrando. "Mas (serve de) muito aprendizado, estamos melhorando o desempenho do motor, ajustando o carro. Tem a corrida amanhã e o grande qualificatório", seguiu, já pensando neste sábado. A corrida sprint de 23 voltas no Circuito Gilles Villeneuve começa às 13 horas. Já a definição para o grid do GP de domingo, ocorre às 17 horas. A quinta prova da temporada tem previsão de chuva, o que pode alterar todo o cronograma das escuderias e ajudar o brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave /Fórmula 1 GP do Canadá corrida sprint Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14