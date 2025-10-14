Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bonner ironiza Band em F-1 de volta à Globo e leva 'bronca' de Téo José: 'Perdeu o respeito'

Estadão Conteúdo

A Fórmula 1 voltará a ser transmitida pela TV Globo a partir de 2026. A emissora revelou mais detalhes da cobertura da principal categoria de automobilismo nessa segunda-feira, n Upfront 2026, evento organizado no Ibirapuera e voltado para o mercado publicitário. Nele, William Bonner, apresentador do Jornal Nacional e, a partir do próximo ano, do Globo Repórter, ironizou o período em que a Band transmitiu a competição.

"No ano que vem a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1, né? Porque saiu da Globo...", disse o apresentador, indicando que o interesse pela modalidade teve uma queda nos anos em que foi transmitido por outra emissora. Ele não chegou, no entanto, a citar a Band no discurso.

Téo José, narrador que teve passagem pela Band, criticou Bonner nas redes sociais. "É, esta emissora mudou mesmo. Tem gente que, além da ética, perdeu o respeito. Triste fim", escreveu, por meio de seu perfil pessoal no X (antigo Twitter). A Globo foi responsável por transmitir a modalidade por 40 anos até 2020, quando a Liberty Media, detentora dos direitos da categoria, chegou a um acerto com a Band.

Esse retorno à emissora carioca se deve, especialmente, pelos números de audiência a modalidade tinha na Band em comparação com a concorrente. Serão 15 GPs transmitidos ao vivo na TV aberta. Já no SporTV, também haverá a transmissão dos treinos livres e do qualificatório, além das corridas sprints. A cobertura será multiplataforma.

Desde 2024, as negociações caminhavam para um novo acordo entre Fórmula 1 e Globo. A última temporada exibida na Globo foi a de 2020, quando Galvão Bueno ficou ausente das transmissões por causa da pandemia de covid-19. Galvão foi o principal nome nos quase 40 anos de parceria entre a emissora carioca e a Fórmula 1. Desta vez, Luis Roberto e Everaldo Marques devem comandar as transmissões, segundo apurou o Estadão.

Segundo a Fórmula 1, a modalidade é o esporte mundial mais acompanhado pelos brasileiros, com 71 milhões de fãs, dos quais 45% são mulheres e 39% têm menos de 35 anos.

"Fico feliz em anunciar que a Globo é a nova casa da Fórmula 1 no Brasil. Sempre houve uma paixão forte pelo esporte no País, e, com a Globo, encontramos o parceiro perfeito para entregar a cobertura e programação de maior qualidade que os fãs merecem", comentou o Diretor de Direitos de mídia da Fórmula 1, Ian Holmes.

"Eu gostaria de agradecer o time da Bandeirantes pela paixão e comprometimento que eles tiveram nos últimos cinco anos. Estou empolgado para continuarmos nossos trabalhos até a corrida final em Abu Dabi neste ano", concluiu Holmes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

Globo

Band

Téo José

William bonner
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

RE-PA

Re-Pa: Remo nunca venceu o Paysandu em 14 de outubro; veja o retrospecto do clássico nesta data

Times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14) pela Série B do Brasileirão, em um Re-Pa cercado de tensão e que ocorre dois dias após o Círio de Nazaré.

14.10.25 15h34

Futebol

Clássico Re-Pa desta terça (14) terá campanha de combate à crise climática

Campanha global Terra FC escolhe o Re-Pa para alertar sobre riscos ao futebol paraense e ao planeta

14.10.25 14h05

Futebol

Série A3 do Parazão: 5ª rodada acontece nesta quarta (15); veja confrontos e classificação

Disputa pelas vagas nas quartas de final se afunila com jogos que consolidam as lideranças nos quatro grupos

14.10.25 12h37

Futebol

CBF acata pedido e confirma Baenão como palco do jogo entre Remo e Athletic-MG pela Série B

Time azulino enfrenta o alvinegro no próximo sábado (18), às 20h30

14.10.25 12h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Eliminatórias da Copa do Mundo

Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10)

A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

14.10.25 6h30

Zoação

Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C'

Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém

14.10.25 11h25

É dia de clássico

Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B

Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento.

14.10.25 10h23

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira

14.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda