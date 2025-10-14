Bonner ironiza Band em F-1 de volta à Globo e leva 'bronca' de Téo José: 'Perdeu o respeito' Estadão Conteúdo 14.10.25 13h18 A Fórmula 1 voltará a ser transmitida pela TV Globo a partir de 2026. A emissora revelou mais detalhes da cobertura da principal categoria de automobilismo nessa segunda-feira, n Upfront 2026, evento organizado no Ibirapuera e voltado para o mercado publicitário. Nele, William Bonner, apresentador do Jornal Nacional e, a partir do próximo ano, do Globo Repórter, ironizou o período em que a Band transmitiu a competição. "No ano que vem a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1, né? Porque saiu da Globo...", disse o apresentador, indicando que o interesse pela modalidade teve uma queda nos anos em que foi transmitido por outra emissora. Ele não chegou, no entanto, a citar a Band no discurso. Téo José, narrador que teve passagem pela Band, criticou Bonner nas redes sociais. "É, esta emissora mudou mesmo. Tem gente que, além da ética, perdeu o respeito. Triste fim", escreveu, por meio de seu perfil pessoal no X (antigo Twitter). A Globo foi responsável por transmitir a modalidade por 40 anos até 2020, quando a Liberty Media, detentora dos direitos da categoria, chegou a um acerto com a Band. Esse retorno à emissora carioca se deve, especialmente, pelos números de audiência a modalidade tinha na Band em comparação com a concorrente. Serão 15 GPs transmitidos ao vivo na TV aberta. Já no SporTV, também haverá a transmissão dos treinos livres e do qualificatório, além das corridas sprints. A cobertura será multiplataforma. Desde 2024, as negociações caminhavam para um novo acordo entre Fórmula 1 e Globo. A última temporada exibida na Globo foi a de 2020, quando Galvão Bueno ficou ausente das transmissões por causa da pandemia de covid-19. Galvão foi o principal nome nos quase 40 anos de parceria entre a emissora carioca e a Fórmula 1. Desta vez, Luis Roberto e Everaldo Marques devem comandar as transmissões, segundo apurou o Estadão. Segundo a Fórmula 1, a modalidade é o esporte mundial mais acompanhado pelos brasileiros, com 71 milhões de fãs, dos quais 45% são mulheres e 39% têm menos de 35 anos. "Fico feliz em anunciar que a Globo é a nova casa da Fórmula 1 no Brasil. Sempre houve uma paixão forte pelo esporte no País, e, com a Globo, encontramos o parceiro perfeito para entregar a cobertura e programação de maior qualidade que os fãs merecem", comentou o Diretor de Direitos de mídia da Fórmula 1, Ian Holmes. "Eu gostaria de agradecer o time da Bandeirantes pela paixão e comprometimento que eles tiveram nos últimos cinco anos. Estou empolgado para continuarmos nossos trabalhos até a corrida final em Abu Dabi neste ano", concluiu Holmes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Globo Band Téo José William bonner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES RE-PA Re-Pa: Remo nunca venceu o Paysandu em 14 de outubro; veja o retrospecto do clássico nesta data Times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14) pela Série B do Brasileirão, em um Re-Pa cercado de tensão e que ocorre dois dias após o Círio de Nazaré. 14.10.25 15h34 Futebol Clássico Re-Pa desta terça (14) terá campanha de combate à crise climática Campanha global Terra FC escolhe o Re-Pa para alertar sobre riscos ao futebol paraense e ao planeta 14.10.25 14h05 Futebol Série A3 do Parazão: 5ª rodada acontece nesta quarta (15); veja confrontos e classificação Disputa pelas vagas nas quartas de final se afunila com jogos que consolidam as lideranças nos quatro grupos 14.10.25 12h37 Futebol CBF acata pedido e confirma Baenão como palco do jogo entre Remo e Athletic-MG pela Série B Time azulino enfrenta o alvinegro no próximo sábado (18), às 20h30 14.10.25 12h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Eliminatórias da Copa do Mundo Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 6h30 Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00