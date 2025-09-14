Bolinha leva prata no Mundial de Boxe após sofrer corte com sangramento na final Estadão Conteúdo 14.09.25 16h12 O Brasil encerrou sua participação no Mundial de Boxe de Liverpool com a medalha de prata de Luiz Gabriel Oliveira, o "Bolinha", que perdeu a disputa pelo ouro do Abdumalik Khalokov, do Usbequistão, na categoria 60 kg neste domingo. Os juízes determinaram o encerramento do combate depois de identificar um corte no lado direito do rosto do brasileiro. Conforme as regras do boxe olímpico, os competidores não devem continuar a luta com sangramentos. Com a interrupção, foram computados os pontos do primeiro round, que teve vantagem do usbeque. Bolinha é neto de Servílio de Oliveira, primeiro brasileiro medalhista olímpico no boxe ao conquistar o bronze nos Jogos da Cidade do México, em 1968. No primeiro round, os dois lutadores buscaram o confronto intenso, com bom ritmo. Embora o brasileiro tenha tomado a iniciativa, o golpe mais pesado foi de Khalokov, que recebeu votação unânime dos jurados como vencedor do round. O segundo round foi mais equilibrado e com várias interrupções. Na parte final, os juízes identificaram o sangramento no brasileiro, encerrando o combate. A luta de Bolinha encerrou a participação do Brasil no Mundial inglês. Boxeadores do país disputaram quatro finais neste domingo e conquistaram uma medalha de ouro e três de prata, na melhor campanha do Brasil na história em Mundiais. Rebeca Lima abriu o dia se sangrando campeã na categoria até 60 kg ao derrotar a polonesa Aneta Rygielska por 3 a 2. Na sequência, três brasileiros foram derrotados por adversários do Usbequistão. Yuri Falcão perdeu a final dos 65 kg para Asadkhuja Muydinkhujaev, Isaias "Samurai" Ribeiro foi superado por Turabek Khabibullaev na categoria até 90 kg e, por fim, "Bolinha" foi derrotado por Khalokov. A expectativa da comissão técnica brasileira era conquistar uma medalha no masculino e uma no feminino no Mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Mundial Luiz Gabriel Oliveira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos. 14.09.25 8h00 Carlos Ferreira O futebol cobra respeito dos mal educados 14.09.25 8h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 mma UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos 13.09.25 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 14.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 15h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Bragantino x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/09) pelo Brasileirão RB Bragantino e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 10h00