Boleira desmaia com calor no Australian Open e tenista interrompe jogo

Um gesto de atenção transformou um momento de susto em alívio no Australian Open. Durante a partida contra Ekaterina Alexandrova, a turca Zeynep Sonmez interrompeu o jogo ao perceber que uma boleira passava mal em quadra por causa do forte calor em Melbourne - acabou desmaiando na quadra.

O incidente aconteceu no fim do segundo set, quando os termômetros marcavam cerca de 28°C na capital australiana. Sonmez se aproximou ao notar que a boleira demonstrava sinais de mal-estar e pediu que ela se sentasse e bebesse água. No caminho, ela acabou desmaiando e foi amparada pela jogadora.

Após a partida, a turca explicou que agiu por instinto ao perceber que algo não estava bem. "Sempre digo que é mais importante ser uma boa pessoa do que ser uma boa tenista. Foi apenas meu instinto ajudá-la", afirmou Sonmez, que contou que a boleira tremia bastante no momento do atendimento.

A atitude rendeu aplausos do público presente e também marcou um dia especial para a jogadora dentro de quadra. Atual número 112 do mundo, Sonmez venceu Ekaterina Alexandrova, 11ª do ranking e cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4, conquistando sua primeira vitória em uma chave principal de Australian Open.

Com o triunfo, a turca avançou à segunda rodada e aguarda a vencedora do duelo entre a americana Elizabeth Mandlik e a húngara Anna Bondar. A organização do torneio, por sua vez, monitora as condições climáticas, já que a previsão indica temperaturas ainda mais altas nos próximos dias.