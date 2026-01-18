Boleira desmaia com calor no Australian Open e tenista interrompe jogo Estadão Conteúdo 18.01.26 12h47 Um gesto de atenção transformou um momento de susto em alívio no Australian Open. Durante a partida contra Ekaterina Alexandrova, a turca Zeynep Sonmez interrompeu o jogo ao perceber que uma boleira passava mal em quadra por causa do forte calor em Melbourne - acabou desmaiando na quadra. O incidente aconteceu no fim do segundo set, quando os termômetros marcavam cerca de 28°C na capital australiana. Sonmez se aproximou ao notar que a boleira demonstrava sinais de mal-estar e pediu que ela se sentasse e bebesse água. No caminho, ela acabou desmaiando e foi amparada pela jogadora. Após a partida, a turca explicou que agiu por instinto ao perceber que algo não estava bem. "Sempre digo que é mais importante ser uma boa pessoa do que ser uma boa tenista. Foi apenas meu instinto ajudá-la", afirmou Sonmez, que contou que a boleira tremia bastante no momento do atendimento. A atitude rendeu aplausos do público presente e também marcou um dia especial para a jogadora dentro de quadra. Atual número 112 do mundo, Sonmez venceu Ekaterina Alexandrova, 11ª do ranking e cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4, conquistando sua primeira vitória em uma chave principal de Australian Open. Com o triunfo, a turca avançou à segunda rodada e aguarda a vencedora do duelo entre a americana Elizabeth Mandlik e a húngara Anna Bondar. A organização do torneio, por sua vez, monitora as condições climáticas, já que a previsão indica temperaturas ainda mais altas nos próximos dias. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Australian Open Ekaterina Alexandrova Zeynep Sonmez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo' Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá 18.01.26 7h30 Futebol Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. 18.01.26 7h00 Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas 18.01.26 8h00 Futebol Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. 18.01.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo' Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá 18.01.26 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (18/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 18.01.26 7h00