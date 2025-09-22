Bola de Ouro 2025: quem são os brasileiros que concorrem à premiação

A Bola de Ouro define nesta segunda-feira, 22, a partir das 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris, os vencedores nas mais diversas categorias organizadas pela revista France Football. Entre os indicados, oito brasileiros sonham com a glória, pelos feitos na última temporada, e sonham com uma eventual vitória na França.

Na premiação de melhor jogador do mundo, categoria com mais prestígio na Bola de Ouro, Raphinha e Vinicius Júnior, de Barcelona e Real Madrid, respectivamente, são um dos 30 nomes indicados pela revista francesa. No último ano, Vini Jr. era o favorito na disputa antes da cerimônia, mas foi preterido na escolha do júri por Rodri. O fato fez com que o clube espanhol decidisse boicotar a premiação em 2024. Desde 2007, com Kaká, um brasileiro não é eleito melhor jogador do mundo pela France Football.

Neste ano, Raphinha corre por fora, na disputa em que Ousmane Démbelé, do Paris Saint-Germain, e Lamine Yamal, companheiro no Barcelona, se colocam como favoritos. Ao longo da temporada, o atacante brasileiro, que conquistou a artilharia da Champions League, com 13 gols, e chegou a liderar o favoritismo para melhor jogador do mundo, perdeu força na reta final, com a eliminação na competição europeia e o sucesso de Lamine Yamal, dentro e fora de campo.

A jovem revelação espanhola é favorita também para a conquista do Troféu Kopa, que premia o melhor jogador sub-21 do mundo. Neste ano, ele se aproximou do futebol brasileiro, com visitas ao País e encontros com Neymar. "Ver um jovem talento como o Lamine Yamal, do Barcelona, expressar admiração pelo Santos, nos projeta ainda ainda mais no cenário internacional. Esse tipo de conexão reforça o valor da nossa marca, exalta a nossa história e comprova a força do legado que o Santos representa no futebol mundial", afirmou Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

No mesmo prêmio em que Yamal é amplo favorito, concorre Estêvão, joia do Palmeiras e atualmente no Chelsea. O atacante deixou o País antes do início da temporada 2025/2026 do futebol europeu. Em seu início no futebol inglês, tem ganhado destaque sob o comando de Maresca e tenta se consolidar como titular da equipe.

No futebol feminino, o destaque é Marta, do Orlando Pride. Ela corre por fora na disputa pelo prêmio de melhor jogadora do mundo nesta temporada. Eleita seis vezes melhor do mundo pela Fifa, a brasileira busca sua primeira Bola de Ouro de carreira, já que a premiação feminina foi instituída somente a partir de 2018. Neste ano, ela tem a caminha de Amanda Gutierres, do Palmeiras - única jogadora que atua no futebol sul-americano a figurar na premiação. Juntas, conquistaram a Copa América pela seleção brasileira neste ano.

Arthur Elias, justamente o técnico dessa conquista, também figura entre os indicados à Bola de Ouro. O treinador da seleção brasileira corre por fora na premiação de melhor treinador do futebol feminino e tem, a seu favor, a sequência positiva à frente da equipe desde a Olimpíada de Paris, em 2024.

Fechando a indicação de jogadores, Alisson, do Liverpool, é o único representante brasileiro indicado ao Troféu Yashin, que premia o melhor goleiro do mundo na última temporada. Campeão da Premier League, ele terá de ganhar a preferência do júri, que deve selecionar Gianluigi Donnaruma, campeão da Champions League com o Paris Saint-Germain, neste ano.

O Botafogo aumenta a lista de representantes brasileiros no evento. Atual campeão da Libertadores e do Brasileiro, a equipe carioca vai tentar fazer frente aos gigantes europeus no evento. Barcelona, Chelsea, Liverpool e Paris Saint-Germain são os outros candidatos.

COMO FUNCIONA A VOTAÇÃO PARA MELHOR JOGADOR DO MUNDO NA BOLA DE OURO No júri, 100 jornalistas são selecionados da revista, dos 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa. Para votar, eles devem enviar uma lista com os dez nomes - que devem, obrigatoriamente, estar entre os 30 indicados à premiação - em ordem decrescente de mérito. Depois, somam-se os pontos para definir o vencedor e melhor jogador do mundo em 2025.

O primeiro colocado de cada ranking recebe 15 pontos. Todos os dez jogadores citados por cada jornalista, no caso da premiação de melhor jogador do mundo, ganha uma pontuação referente à sua posição. Caso Além disso, os jornalistas devem levar em consideração três critérios fundamentais para exercer seu voto:

- Desempenho individual; - Desempenho coletivo e conquistas da equipe; - Classe e fair play