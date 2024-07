Bielsa defende jogadores do Uruguai após briga na Copa América

(Janina Nuno Rios/Reuters) - O técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, defendeu nesta sexta-feira seus jogadores que se envolveram em uma briga com torcedores colombianos depois da semifinal da Copa América, na quarta-feira, dizendo que “qualquer um reagiria daquela forma” para proteger suas famílias. Após a Colômbia vencer por 1 a 0 em Charlotte, jogadores do Uruguai subiram nas arquibancadas e aparentemente trocaram agressões com torcedores rivais.

Bielsa disse que membros das famílias dos jogadores foram atacados por colombianos na arquibancada. Ele ficou furioso depois que a Conmebol decidiu abrir uma investigação contra o Uruguai, e criticou os organizadores do torneio por não protegerem os familiares dos atletas.

“Vocês sabem de quem é a responsabilidade por proteger os torcedores nas arquibancadas. Vocês precisam perguntar a mim se os jogadores receberam um pedido de desculpas por parte dos responsáveis por garantir a segurança”, afirmou. Ele contou não temer uma possível punição.

“Os jogadores reagiram como qualquer ser humano faria se visse que não havia saída ou prevenção e que eles estavam atacando sua mulher, mãe e bebê”, afirmou Bielsa, que é argentino.

“O que eles deveriam fazer? Ninguém quer ver uma reação violenta, mas você precisa olhar a que essa reação está reagindo”, acrescentou.

O órgão que controla o futebol sul-americano está investigando 11 jogadores do Uruguai, e o ministro uruguaio do Esporte, Sebastian Bauza, afirmou que alguns vão perder pelo menos as próximas duas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em setembro.

“Temos jogadores que certamente serão suspensos para os dois jogos pelas Eliminatórias que teremos neste ano (contra o Paraguai, em Montevidéu, e fora de casa contra a Venezuela)”, disse Bauza à emissora Canal 10.

No sábado, o Uruguai volta ao estádio Bank of America, em Charlotte, para disputar o terceiro lugar do torneio contra o Canadá.