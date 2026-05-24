Bia Maia relata desconforto físico na eliminação em Roland Garros: 'Bastante ânsia de vômito' Estadão Conteúdo 24.05.26 18h47 A brasileira Beatriz Haddad Maia reconheceu após levar a virada da britânica Francesca Jones e ser eliminada na estreia de Roland Garros neste domingo que teve o jogo sob controle, mas não soube aproveitar. Depois de vencer o primeiro set com facilidade por 6/1, a brasileira disse que se sentiu desconfortável na sequência do confronto. "No segundo set, comecei a me sentir mal. Tive bastante ânsia de vômito, estava bem desconfortável", afirmou a brasileira, que acrescentou que tentou se manter competitiva, à ESPN. "Estava quente, e ela também poderia estar (passando mal). O jogo tem o estresse e as emoções envolvidas. Eu estava tentando me controlar, respirar, me acalmar." Em má fase, com apenas 4 vitórias em 20 jogos na temporada e na 105ª posição no ranking mundial, a brasileira analisou que teve um bom início de jogo, apesar das circunstâncias (estreia em Grand Slam). "Mesmo não jogando o melhor tênis, mas sendo mais consistente, tentando ser mais agressiva", disse ela. "Saquei muito abaixo e isso custou muito o jogo", completou ela, que acertou pouco mais metade do primeiro serviço (58,7%) contra mais de 70% da adversária. Além disso, a brasileira cometeu 11 duplas faltas e conseguiu apenas um ace. "Tô chateada, não estou feliz. Estava superior, o jogo estava no meu controle. Estava 1 set, 2 a 0 tive 4 a 2 também. Tive chance no terceiro e também não deu. É isso", disse Bia, que havia vencido a britânica, 102ª do mundo, nos dois confrontos anteriores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros Beatriz Haddad Maia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após derrota do Remo, Léo Condé admite que o time não jogou bem, mas critica arbitragem: 'Confusa' Time azulino perdeu de virada para o Athletico-PR e voltou para a vice-lanterna do campeonato 24.05.26 19h45 série a Em jogo com expulsão e gols anulados, Remo perde para o Athletico-PR e é vice-lanterna O time azulino até saiu na frente, mas levou a virada e perdeu mais uma partida em casa 24.05.26 18h39 futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 Futebol Tuna Luso visita o Orátório-AP para ‘respirar’ na tabela da Série D Águia Guerreira pode praticamente garantir uma vaga nos mata-matas em caso de vitória. 24.05.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 morte suspeita Morte de Gabriel Ganley é tratada como suspeita; o que se sabe sobre o caso do fisiculturista Influenciador fitness de 22 anos foi encontrado caído na cozinha do apartamento onde morava; polícia investiga caso como morte suspeita 24.05.26 13h57 SÉRIE A Remo consegue sair da zona de rebaixamento se vencer o São Paulo, em Belém? Leão Azul segue pressionado na zona de rebaixamento e tentará vencer o instável São Paulo em Belém 24.05.26 17h49 calculadora na mão Remo pode sair do Z-4 hoje? Veja a combinação que salva o Leão já nesta rodada Clube do Remo precisa vencer o Athletico-PR por goleada e torcer para uma combinação de resultados para deixar a zona de rebaixamento na 17ª rodada 24.05.26 13h39