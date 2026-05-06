Bia Haddad volta a oscilar e amarga eliminação na estreia do Roma Open para 127ª do ranking Depois de superar a brasileira, a Leolia Jeanjean vai ter pela frente a italiana Jasmine Paolini Estadão Conteúdo 06.05.26 11h22 Beatriz Haddad Maia encerrou a sua participação no Roma Open logo na estreia. Em uma batalha de 2h13, a brasileira acabou surpreendida pela francesa Leolia Jeanjean, 127ª do ranking, e se despediu do torneio com derrota por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 6/4. A adversária da próxima rodada já está definida. Depois de superar a brasileira, a Leolia Jeanjean vai ter pela frente uma parada dura: a italiana Jasmine Paolini, número oito do ranking e atual campeã do torneio de Roma. Eliminada nesta quarta-feira da competição italiana, Bia vinha de quatro vitórias e 12 derrotas nesta temporada. Em sua última participação, no WTA 125 de La Bisbal, a brasileira parou nas quartas de final no saibro espanhol. Com as mudanças na chave da WTA Roma Open, a número 1 do Brasil e 78 do mundo enfrentou a rival francesa e teve dificuldades no primeiro set. Após um início equilibrado, Jeanjean surpreendeu a tenista paulistana ao obter uma quebra no sexto game. Tudo, porém, não passou de um susto já que Bia deu o troco na sequência e mostrou estar com o emocional em dia. A regularidade das duas competidoras prevaleceu no restante da parcial e o jogo foi para o tiebreak. Utilizando bem as paralelas no fundo de quadra, Bia teve a chance de definir o primeiro set, mas falhou no momento decisivo. Com 78% de aproveitamento no primeiro serviço ao longo do confronto, Jeanjean mostrou mais tranquilidade, conseguiu fechar a parcial em 8 a 6 e abriu vantagem em 1h15 de batalha. No segundo set, Bia abriu vantagem de 2 a 0, mas não sustentou o ritmo e permitiu o empate. Mais consistente, ela alternou os golpes, conseguiu ser mais agressiva e obteve nova quebra no sétimo game abrindo 4 a 3. Com o saque na mão, a francesa confirmou o serviço e ficou próxima da vitória. Mais regular, Jeanjean soube administrar a vantagem e fechou o segundo set em 6/4 confirmando a vitória e a sua permanência no saibro italiano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roma Open Bia Haddad Leolia Jeanjean COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 FUTEBOL Remo confirma mais de 20 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Palmeiras pela Série A Torcida azulina garante presença no Mangueirão para duelo da Série A; vendas seguem com valores promocionais até quarta-feira (6) 05.05.26 17h43 FUTEBOL Remo x Palmeiras marca o encontro do pior mandante contra o melhor visitante pela Série A Leão x Porco duelam em situações opostas na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro 05.05.26 17h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 FUTEBOL Neymar se desculpa publicamente com Robinho Jr. após briga em treino do Santos: 'Me excedi' O camisa 10 reconheceu que se excedeu com o filho do ex-jogador Robinho 06.05.26 8h36 Futebol Paysandu encerra treino e segue para Marabá em busca da final da Copa Norte Com três vitórias seguidas, Papão enfrenta o Águia nesta quarta-feira; Lucas Cardoso destaca força do elenco mesmo sem todos os titulares 05.05.26 20h15