Bia Haddad vai atingir pior ranking desde 2022 com derrota precoce no WTA de Seul A colocação vai ser a pior da tenista desde junho de 2022 Estadão Conteúdo 18.09.25 9h27 Atual campeã do WTA 500 de Seul, a brasileira Beatriz Haddad Maia terá o seu pior ranking dos últimos três anos após sofrer a inesperada derrota para a alemã Ella Seidel na madrugada desta quinta-feira. Atual 25ª do mundo, ela deverá perder 15 posições, caindo para o 40º lugar na lista na próxima segunda-feira, com a atualização da WTA. A colocação vai ser a pior da tenista desde junho de 2022. Neste período, ela passou a frequentar o Top 30 e depois evoluiu ainda mais, quando chegou até mesmo a entrar na relação das dez melhores. Por ter avançado na rodada de estreia contra Daeyong Back, ela somou 60 pontos. No entanto, ela perderá 440 por ser a atual campeã do torneio de Seul. A paulistana vem demonstrando um desempenho abaixo do esperado em 2025. Até aqui, ela soma 16 vitórias e sofreu 26 derrotas em 42 confrontos. Antes do torneio na Ásia, ela acabou eliminada nas quartas de final do SP Open, quando era a atração da competição. No ranking atual da WTA, Bia Haddad ocupa o 25º lugar com 1.775 pontos, enquanto a alemã Ella Seidel, sua algoz no Torneio de Seul, figura no 105º posto com 724 pontos. A brasileira ainda terá pela frente uma série de torneios na gira asiática, onde deve defender cerca de 300 pontos.