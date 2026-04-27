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Bia Haddad supera tenista local com boa estreia em torneio WTA 125 na Espanha

Estadão Conteúdo

Beatriz Haddad Maia quer chegar bem na disputa de Roland Garros e apagou rapidamente o vexame na estreia no Madrid Open, no qual caiu com duplo 6/1. Nesta segunda-feira, a brasileira estreou no WTA 125 de La Bisbal, também na Espanha, com bom triunfo sobre a local Andrea Lázaro, por 6/3 e 7/6 (7/5).

Foi somente a segunda vitória de Bia Haddad em chave principal na temporada - ganhou um jogo de qualificatório. Antes, havia largado com triunfo em Oeiras, também a nível WTA 125, superando a portuguesa Francisca Jorge. No retrospecto do ano, caiu em 10 estreias.

Diferentemente dos últimos jogos (perdeu por duplo 6 a 1 na estreia do Madrid Open, por exemplo), nos quais sofreu nas devoluções e pecou no serviço, desta vez a brasileira começou bem e logo abriu 4 a 0, com duas quebras.

Ter uma oponente de ranking baixo pela frente também ajudava. Andrea Lázaro, de 31 anos, é a número 146 do mundo e não tem marcas expressivas na carreira. Para piorar, a espanhola sofria para se impor dentro de quadra contra uma rival agressiva.

Lutando contra 'apagões', recorrência na série de derrotas em 2026, mesmo com troca de treinador, mais uma vez Bia Haddad não manteve o bom começo e viu a oponente reduzir a desvantagem com três pontos seguidos - quebrou o serviço de zero.

A brasileira sacou no oitavo game sob tensão psicológica. Deixaria a rival empatar após grande largada no jogo? E saiu de um 0 a 30 para a confirmação do game, freando a reação de Andrea Lázaro. Fechou com nova quebra em 6 a 3.

Bia Haddad logo abriu 2 a 0 no segundo set e teve a chance de confirmar o serviço para ampliar a vantagem. Mas deu bobeira e permitiu a quebra à espanhola. Nada de perder a concentração, contudo. Em busca de uma volta por cima na temporada, ela voltou a pontuar no serviço da adversária e encaminhou a vitória com 4 a 1.

Andrea Lázaro mostrou valentia e empatou nas quebras ao aproveitar o segundo break point no sétimo game. Com três pontos seguidos, buscou um improvável 4 a 4 no set, testando mais uma vez o psicológico da brasileira.

O triunfo que parecia certo ganhou contornos de drama com o crescimento da oponente. Um tanto abalada, Bia Haddad levou a virada ao perder o serviço de zero. Não deixou, contudo, a espanhola fechar e buscou o 5 a 5 em set doido, onde o serviço não prevalecia.

Bia Haddad teve um match point com 6 a 5 e não aproveitou, levando a definição do set para o tie-break. Após largar perdendo o serviço, ela logo enfileirou quatro pontos. A espanhola buscou o 4 a 4 e depois o 5 a 5. Bia quebrou o serviço e sacou para fechar em 7 a 5 após 2h03 de batalha.

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tênis

WTA 125 de La Bisbal

Bia Haddad

Andrea Lázaro
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