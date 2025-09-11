Bia Haddad supera Laura Pigossi e se torna única representante brasileira em simples no SP Open Estadão Conteúdo 11.09.25 21h07 Beatriz Haddad Maia se tornou nesta quinta-feira a única esperança brasileira de título em simples no SP Open, com decisão agendada para domingo. A cabeça de chave 1 do WTA 250 no Parque Villa-Lobos ganhou o confronto direto com a compatriota Laura Pigossi, parciais de 6/1 e 6/4, e avançou às quartas de final, com outras sete tenistas estrangeiras. Bia Haddad entrou na quadra central Maria Esther Bueno com total favoritismo. Além de figurar na 27ª colocação do ranking da WTA e ser a cabeça de chave 1 da competição, ainda carregava retrospecto positivo de 2 a 0 diante de Pigossi, especialista em duplas. E rapidamente mostrou sua força, abrindo logo 4 a 0. Laura até conseguiu devolver uma das quebras, mas perdeu dois pontos seguidos e a parcial por imponentes 6 a 1. Tentando esfriar a favorita, foi aos vestiários 'respirar'. De nada adiantou e o segundo set começou da mesma maneira, com Laura sofrendo bastante para pontuar. Bia Haddad parecia realizar um treino de luxo, apenas jogando a bolinha para o outro lado e vendo a adversária exagerar nos erros não forçados. Rapidamente abriu 3 a 1, na combinação saque e voleio. A torcida queria uma disputa mais acirrada e tentava reerguer Laura Pigossi na base do incentivo. Mas a seriedade de Bia Haddad falou mais alto, ela quebrou pela segunda vez, ainda perdeu a concentração na hora de servir para fechar, mas a vitória se confirmou em sets corridos, desta vez com 6 a 4. Bia se vingou de Pigossi, pois havia perdido da compatriota na estreia das duplas, e terá pela frente, nesta sexta-feira, a mexicana Renata Zarazua, quinta favorita em São Paulo, que superou a turca Berfu Cengiz com duplo 6/4. Os outros três jogos das quartas ocorrem sem a presença brasileira. Algoz de Naná Silva nas oitavas, a argentina Solana Sierra encara a britânica Francesca Jones, enquanto a húngara Panna Udvardy - derrotou a brasileira Ana Candiotto - terá pela frente a francesa Tiantsoa Sarah Rakotomanga. O outro embate reúne Janice Tjen, da Indonésia, diante da filipina Alexandra Eala. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis SP Open Bia Haddad Laura Pigossi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série B: Adversário direto do Remo pelo G4, Vila Nova pode ter retorno de goleiro Vila Nova joga em casa e pode ultrapassar o Remo na tabela da Série B em caso de vitória 11.09.25 18h42 SÉRIE B Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva Time goiano é o que mais erra passes e dribles, mas lidera interceptações e faltas na Série B 11.09.25 17h00 FUTEBOL Presidente do Paysandu não descarta mais reforços para a reta final da Série B Roger Aguilera, presidente do Papão, informou que o clube ainda pensa em reforços, mas nomes estão em análise 11.09.25 16h08 Futebol No Paysandu, zagueiro Thiago Heleno pode amargar segundo rebaixamento seguido Jogador esteve no elenco que caiu para a Série B com o Athletico-PR em 2024 11.09.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 11.09.25 12h27 Futebol Com António Oliveira, Remo emplaca três jogadores na 'seleção da rodada' da Série B Time azulino venceu o Amazonas-AM fora de casa e conseguiu se destacar na semana 11.09.25 11h30