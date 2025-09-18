Bia Haddad perde match point, cai para alemã e é eliminada nas oitavas do WTA de Seul

Após 3h30 de partida, Bia Haddad Maia foi eliminada do WTA 500 de Seul, nesta quinta-feira, na Coreia do Sul. Depois de ter o match point a seu favor, a brasileira sucumbiu e foi derrotada pela alemã Ella Seidel, 105ª do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/4), 7/6 (7/3) e 7/5. Ela vai enfrentar a russa Ekaterina Alexandrova na próxima fase.

A brasileira já havia sofrido na fase anterior, quando sofreu um mal-estar e precisou se superar para confirmar o favoritismo diante da sul-coreana Dayeon Back (306º do mundo). Com a eliminação, Bia deve sofrer uma queda brusca de 15 posições no ranking, caindo de 27º para 40º.

A partida começou com a alemã quebrando o serviço da brasileira, que reagiu e definiu a vantagem no tie-break. Bia impôs seu ritmo, garantiu a parcial por 7/4 e abrindo saiu frente da partida.

A segunda etapa também foi decidida no tie-break, desta vez com vantagem para a alemã. Seidel venceu por 7 a 3 no desempate, fechando a parcial em 7/6 e forçando a disputa do terceiro e decisivo set.

Na etapa decisiva, Bia abriu 4 a 1 e manteve a vantagem para 5 a 3, quando teve a chance de sacar para a vitória, mas a alemã salvou o match point e devolveu a desvantagem. A brasileira pediu atendimento a um game do fim e colocou uma proteção no joelho. A alemã igualou o placar e fechou o serviço em seguida.

Bia também está inscrita na na chave de duplas para competir ao lado da alemã Laura Siegemund. A estreia será contra a indonésia Aldila Sutjiadi e a mexicana Giuliana Olmos.