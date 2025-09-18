Bia Haddad perde match point, cai para alemã e é eliminada nas oitavas do WTA de Seul Estadão Conteúdo 18.09.25 8h28 Após 3h30 de partida, Bia Haddad Maia foi eliminada do WTA 500 de Seul, nesta quinta-feira, na Coreia do Sul. Depois de ter o match point a seu favor, a brasileira sucumbiu e foi derrotada pela alemã Ella Seidel, 105ª do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/4), 7/6 (7/3) e 7/5. Ela vai enfrentar a russa Ekaterina Alexandrova na próxima fase. A brasileira já havia sofrido na fase anterior, quando sofreu um mal-estar e precisou se superar para confirmar o favoritismo diante da sul-coreana Dayeon Back (306º do mundo). Com a eliminação, Bia deve sofrer uma queda brusca de 15 posições no ranking, caindo de 27º para 40º. A partida começou com a alemã quebrando o serviço da brasileira, que reagiu e definiu a vantagem no tie-break. Bia impôs seu ritmo, garantiu a parcial por 7/4 e abrindo saiu frente da partida. A segunda etapa também foi decidida no tie-break, desta vez com vantagem para a alemã. Seidel venceu por 7 a 3 no desempate, fechando a parcial em 7/6 e forçando a disputa do terceiro e decisivo set. Na etapa decisiva, Bia abriu 4 a 1 e manteve a vantagem para 5 a 3, quando teve a chance de sacar para a vitória, mas a alemã salvou o match point e devolveu a desvantagem. A brasileira pediu atendimento a um game do fim e colocou uma proteção no joelho. A alemã igualou o placar e fechou o serviço em seguida. Bia também está inscrita na na chave de duplas para competir ao lado da alemã Laura Siegemund. A estreia será contra a indonésia Aldila Sutjiadi e a mexicana Giuliana Olmos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA 500 de Seul Bia Haddad eliminada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES VÍDEO: Morre mãe de Bernardinho, da Seleção Brasileira de vôlei; técnico se emociona em partida Maria Ângela Rezende faleceu no Rio de Janeiro; notícia foi confirmada por Bruninho em postagem emocionada 18.09.25 7h49 FUTEBOL Em poucas horas, camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré esgota em Belém Camisa oficial do Vasco em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré foi sucesso de vendas. Lote extra é aguardado pela Diretoria da festa, mas sem prazo de chegada 17.09.25 18h34 SÉRIE B Após retorno de lesão, Rossi soma duas atuações discretas pelo Paysandu na Série B Atacante recebeu notas 6.4 e 6.7 no SofaScore nos jogos contra Volta Redonda e América-MG 17.09.25 18h20 Probabilidade UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém 17.09.25 11h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira 18.09.25 7h00 vai ser sucesso? Paysandu contrata irmão de MC Daniel, rebaixado para a Série D com o CSA Time anunciou no final da tarde desta quarta-feira (17) o meio-campo Gustavo Nicola, que disputou 42 jogos pelo time alagoano este ano 17.09.25 19h23 ESPORTES VÍDEO: Morre mãe de Bernardinho, da Seleção Brasileira de vôlei; técnico se emociona em partida Maria Ângela Rezende faleceu no Rio de Janeiro; notícia foi confirmada por Bruninho em postagem emocionada 18.09.25 7h49 De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial 18.09.25 1h03