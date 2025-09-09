Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bia Haddad mostra força e arrasa italiana Miriana Tona em estreia no SP Open

Estadão Conteúdo

Beatriz Haddad Maia iniciou de maneira arrasadora sua participação no torneio de simples do SP Open. Principal favorita no WTA 250 do Parque Villa-Lobos, ela deu show na quadra central Maria Esther Bueno. Em apenas 1h17, a brasileira superou a italiana Miriana Tona, vinda do qualificatório, em sets diretos com duplo 6/1.

Bia Haddad arrancou aplausos das arquibancadas lotadas em diversos momentos. Para abrir 2 a 1 no primeiro set, por exemplo, buscou curta na rede, devolveu lob com grand Willy (golpe entre as pernas) e ainda avançou para definir a jogada com winner.

A parcial veio com 6 a 1 após 82% dos pontos somados no primeiro serviço, aproveitando dois de quatro break points criados na parcial, enquanto a italiana não foi feliz em suas duas oportunidades de quebra no set.

A segunda parcial começou ainda mais fácil. Agressiva, Bia Haddad abriu logo 3 a 0 com duas quebras. A mexicana diminuiu a seguir, superando o serviço da favorita. Mas perdeu outros três sets seguidos e a partida.

A adversária nas oitavas de final será a compatriota Laura Pigossi, que buscou a virada diante da norte-americana Elizabeth Mandlik, parciais de 2/6, 6/3 e 6/4. Será o quarto confronto entre as compatriotas, com 100% de aproveitamento para a 27ª do mundo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

têis

SP Open

Bia Haddad
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ele voltou! Paysandu confirma contratação do técnico Márcio Fernandes para a Série B

Lanterna da Série B, o Paysandu busca em Márcio Fernandes, a salvação para livrar-se do rebaixamento à Série C

09.09.25 16h02

SÉRIE B

Artilheiro do Paysandu, Diogo Oliveira vira dúvida contra o América-MG, diz jornalista

Atacante sentiu no treino e passará por exames para saber a gravidade da lesão

09.09.25 15h58

Futebol

Flamengo pede à ONU reconhecimento como ‘Nação simbólico-cultural’

Clube lançou campanha que convida torcida a assinar petição digital pelo reconhecimento

09.09.25 13h46

Mais esportes

Paraense de 10 anos conquista bicampeonato mundial de jiu-jitsu em Fortaleza

Juliana de Azevedo foi um destaques da competição e conquistou duas medalhas de ouro

09.09.25 12h41

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira

09.09.25 7h00

ESPORTE

Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu

Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8

09.09.25 1h24

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Cabo Verde x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa

Cabo Verde e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

09.09.25 12h00

FUTEBOL

CBF altera horário do jogo do Remo em Belém pela Série B; confira

Leão Azul pega o CRB-AL, em Belém, pela 29ª rodada da Série B

09.09.25 16h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda