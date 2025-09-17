Bia Haddad leva susto no 2º set, mas confirma favoritismo e estreia com vitória no WTA de Seul Estadão Conteúdo 17.09.25 9h48 Após ter a sua estreia cancelada por causa do mau tempo, a brasileira Beatriz Haddad Maia iniciou a defesa do título do WTA 500 de Seul com êxito na manhã desta quarta-feira, ao superar a sul-coreana Dayeon Back (306º do mundo), por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3. Apesar da vitória em sets diretos, o jogo teve contornos de dramaticidade. Na parcial final, após emplacar 5 a 0, a brasileira perdeu três games seguidos, mas se recuperou no final e garantiu o triunfo em 2h22 de confronto. A vitória acontece após a campanha abaixo do esperado da brasileira no SP Open, quando foi eliminada ainda nas quartas de final ao perder para a mexicana Renata Zarazua. Na segunda rodada, Bia enfrenta a alemã Ella Seidel, número 105 do ranking. Na partida, a tenista paulistana (25ª no ranking) impôs a sua superioridade logo no início ao obter uma quebra e abrir uma vantagem de 2 a 0 diante da anfitriã. Com 70% de eficiência no primeiro serviço, Bia apostou em um estilo agressivo e dificultou as ações da rival. Na metade da parcial, o jogo ganhou emoção com Bia conseguindo uma nova quebra no sétimo game, mas levando o troco na sequência. Com uma vantagem de 5 a 3, a brasileira usou a sua experiência para administrar a partida apostando na troca de bolas para desgastar Back. Sem maiores sustos a vitória no primeiro set veio com um 6/4. Na volta à quadra, o panorama não se alterou. Com um jogo ainda mais sólido e bastante focada, Bia se aproveitou da instabilidade da sul-coreana e abriu 5 a 0 com três quebras e uma excelente exibição. Muito próxima da definição da vitória, a tenista nacional, no entanto perdeu o foco e o segundo set teve uma reviravolta. A sul-coreana venceu três games seguidos, diminuiu a distância no placar para 5 a 3 e passou a pressão para o lado brasileira. Bia, porém, reagiu, freou a reação da rival e definiu o jogo impondo nova quebra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA 500 de Seul Bia Haddad estreia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Probabilidade UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91% Time bicolor busca recuperação e volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Goiás, no Serrinha 17.09.25 11h03 Futebol Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20 Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu 17.09.25 9h09 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56 Futebol Rádio Liberal + transmite o clássico Re-Pa pela semifinal do Parazão Sub-20; saiba mais Em jogo único na Curuzu, Paysandu e Remo decidem uma vaga na final do Parazão Sub-20 Região Metropolitana 16.09.25 19h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20 Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu 17.09.25 9h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira 17.09.25 7h00 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56 CÍRIO 2025 Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda 16.09.25 22h09