Bia Haddad leva susto no 2º set, mas confirma favoritismo e estreia com vitória no WTA de Seul

Após ter a sua estreia cancelada por causa do mau tempo, a brasileira Beatriz Haddad Maia iniciou a defesa do título do WTA 500 de Seul com êxito na manhã desta quarta-feira, ao superar a sul-coreana Dayeon Back (306º do mundo), por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3. Apesar da vitória em sets diretos, o jogo teve contornos de dramaticidade. Na parcial final, após emplacar 5 a 0, a brasileira perdeu três games seguidos, mas se recuperou no final e garantiu o triunfo em 2h22 de confronto.

A vitória acontece após a campanha abaixo do esperado da brasileira no SP Open, quando foi eliminada ainda nas quartas de final ao perder para a mexicana Renata Zarazua. Na segunda rodada, Bia enfrenta a alemã Ella Seidel, número 105 do ranking.

Na partida, a tenista paulistana (25ª no ranking) impôs a sua superioridade logo no início ao obter uma quebra e abrir uma vantagem de 2 a 0 diante da anfitriã. Com 70% de eficiência no primeiro serviço, Bia apostou em um estilo agressivo e dificultou as ações da rival. Na metade da parcial, o jogo ganhou emoção com Bia conseguindo uma nova quebra no sétimo game, mas levando o troco na sequência.

Com uma vantagem de 5 a 3, a brasileira usou a sua experiência para administrar a partida apostando na troca de bolas para desgastar Back. Sem maiores sustos a vitória no primeiro set veio com um 6/4.

Na volta à quadra, o panorama não se alterou. Com um jogo ainda mais sólido e bastante focada, Bia se aproveitou da instabilidade da sul-coreana e abriu 5 a 0 com três quebras e uma excelente exibição.

Muito próxima da definição da vitória, a tenista nacional, no entanto perdeu o foco e o segundo set teve uma reviravolta. A sul-coreana venceu três games seguidos, diminuiu a distância no placar para 5 a 3 e passou a pressão para o lado brasileira. Bia, porém, reagiu, freou a reação da rival e definiu o jogo impondo nova quebra.