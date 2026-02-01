Bia Haddad enfrenta a 28ª do mundo no WTA 500 de Abu Dabi e busca sua primeira vitória em 2026

Em busca de sua primeira vitória na temporada, Beatriz Haddad Maia estreia nesta segunda-feira, por volta das 7h (de Brasília), no WTA 500 de Abu Dhabi. A adversária da brasileira, 61ª do ranking mundial, é a ucraniana Dayana Yastremska, 28ª. Será o primeiro confronto entre as tenistas.

Bia Haddad disputou dois torneios em 2026 e foi eliminada nas estreias do WTA 500 de Adelaide e do Australian Open. Em ambas oportunidades, a brasileira tomou a virada. Ela não tem pontos a defender em Abu Dabi, já que foi eliminada logo na estreia na edição do ano passado.

Aos 25 anos, Yastremska venceu duas partidas em três torneios nesta temporada. Ela teve um bom início de 2026 ao ser eliminada nas oitavas de final do WTA 500 de Brisbane pela norte-americana Jessica Pegula, atual sexta do mundo. Na sequência, porém, a ucraniana caiu nas estreias de Adelaide e do Australian Open.

Disputado em quadra dura, o torneio nos Emirados Árabes Unidos tem como principal favorita a suíça Belinda Bencic, décima do mundo. Se passar por Yastremska, Bia Haddad vai enfrentar Ekaterina Alexandrova, 11ª do ranking mundial e segunda cabeça de chave em Abu Dabi, que entra direto na segunda rodada.

Em sua quarta participação em Abu Dabi, Bia Haddad tem seis vitórias em oito partidas no torneio. Em 2023 e 2024, a brasileira caiu nas semifinais. Ela foi eliminada por Bencic em sua primeira participação, em 2023, e no ano passado foi derrotada pela australiana Daria Kasatkina, então a 14ª do mundo.