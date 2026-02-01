Bia Haddad enfrenta a 28ª do mundo no WTA 500 de Abu Dabi e busca sua primeira vitória em 2026 Estadão Conteúdo 01.02.26 17h43 Em busca de sua primeira vitória na temporada, Beatriz Haddad Maia estreia nesta segunda-feira, por volta das 7h (de Brasília), no WTA 500 de Abu Dhabi. A adversária da brasileira, 61ª do ranking mundial, é a ucraniana Dayana Yastremska, 28ª. Será o primeiro confronto entre as tenistas. Bia Haddad disputou dois torneios em 2026 e foi eliminada nas estreias do WTA 500 de Adelaide e do Australian Open. Em ambas oportunidades, a brasileira tomou a virada. Ela não tem pontos a defender em Abu Dabi, já que foi eliminada logo na estreia na edição do ano passado. Aos 25 anos, Yastremska venceu duas partidas em três torneios nesta temporada. Ela teve um bom início de 2026 ao ser eliminada nas oitavas de final do WTA 500 de Brisbane pela norte-americana Jessica Pegula, atual sexta do mundo. Na sequência, porém, a ucraniana caiu nas estreias de Adelaide e do Australian Open. Disputado em quadra dura, o torneio nos Emirados Árabes Unidos tem como principal favorita a suíça Belinda Bencic, décima do mundo. Se passar por Yastremska, Bia Haddad vai enfrentar Ekaterina Alexandrova, 11ª do ranking mundial e segunda cabeça de chave em Abu Dabi, que entra direto na segunda rodada. Em sua quarta participação em Abu Dabi, Bia Haddad tem seis vitórias em oito partidas no torneio. Em 2023 e 2024, a brasileira caiu nas semifinais. Ela foi eliminada por Bencic em sua primeira participação, em 2023, e no ano passado foi derrotada pela australiana Daria Kasatkina, então a 14ª do mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA 500 de Abu Dabi Beatriz Haddad Maia Dayana Yastremska COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Em jogo com quatro gols, São Raimundo e Amazônia empatam na segunda rodada do Parazão Equipes se enfrentam neste domingo (1º), no Estádio Municipal de Belterra 01.02.26 20h09 Futebol Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber” “O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. 01.02.26 19h56 Futebol Em jogo morno, Paysandu vence o Capitão Poço e mantém 100% na temporada Com o resultado, Papão alcançou a vice-liderança do Parazão, com seis pontos conquistados. 01.02.26 19h08 Futebol Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado. 01.02.26 17h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 Supercopa do Brasil Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei Flamengo e Corinthians jogam pela Supercopa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 12h00 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para 01.02.26 7h00