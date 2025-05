Bia Haddad avança às quartas em Strasbourg e vence duas seguidas pela 1ª vez em 4 meses

Tenista número 1 do Brasil, Beatriz Haddad Maia superou a jovem americana Ashlyn Krueger, 37ª do ranking, por 2 a 0, com parciais 7/6 (7/3) e 6/3, e avançou às quartas de final do WTA 500 de Strasbourg, nesta quarta-feira. Trata-se da sua segunda vitória consecutiva na chave do torneio francês. Bia não emplacava duas seguidas desde o Aberto da Austrália, em janeiro.

Com o resultado, a brasileira vai disputar uma partida de quartas de final pela primeira vez na temporada. A última vez aconteceu em outubro do ano passado, em Ningbo, na China. Desde aquele torneio, Bia só conseguiu vencer duas consecutivas uma vez em meio a uma temporada de rendimento abaixo do esperado.

Nas quartas, ela enfrentará a vencedora do confronto entre a favorita americana Emma Navarro, 9ª do mundo e segunda cabeça de chave no torneio francês, e a russa Anna Blinkova, 65ª. Em Strasbourg, Bia tenta se reabilitar na temporada em busca de ritmo visando a disputa de Roland Garros, que começa no domingo, em Paris.

No saibro de Strasbourg, a brasileira, 23ª do mundo, começou bem na segunda ao dinamarquesa Clara Tauson, 22ª do mundo. Foi a maior vitória da tenista nacional em sete meses, marcados por oscilações e derrotas inesperadas para rivais de menor ranking. Agora ela exibe retrospecto de cinco vitórias e 14 derrotas no ano, sendo que chegou a acumular nove derrotas consecutivas, entre janeiro e o fim de abril.

O primeiro set contra Ashlyn Krueger assustou os fãs da brasileira por voltar a escancarar suas oscilações em quadra. Bia obteve a primeira quebra de saque da partida e abriu 4/2. No entanto, sofreu a virada e viu a adversária de 21 anos sacar para fechar o set. A brasileira, então, reagiu, voltou a empatar o duelo e levou a melhor no tie-break.

A reviravolta renovou a confiança da atleta brasileira. Embalada, Bia faturou duas quebras de saque no segundo set e fez 5/1. Chegou a ter dois match points no saque da americana, sem sucesso. Krueger devolveu uma das quebras, mas Bia não deixou se abalar e sacramentou a vitória em seu quarto match point.