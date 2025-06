Bia Haddad arrasa americana na estreia e vai às oitavas no WTA 500 de Bad Homburg

Cada vez mais à vontade na grama, Beatriz Haddad Maia arrasou a americana Ashlyn Krueger em sua estreia no WTA 500 de Bad Homburg, nesta terça-feira. A brasileira dominou a 31ª do mundo do começo ao fim e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 1h10min de confronto, na Alemanha.

A número 1 do Brasil exibiu boa adaptação à grama e confiança renovada, apesar dos resultados recentes no piso, em sua preparação para Wimbledon, que começa no dia 30. Nas últimas semanas, Bia sofreu duas derrotas de virada, na segunda rodada em Queen's e na estreia em Nottingham, ambos os torneios na Inglaterra. A reação veio com o título de duplas no último torneio, no fim de semana.

Na grama de Bad Homburg, Bia agora vai enfrentar a ucraniana Elina Svitolina, atual 14ª do mundo, pelas oitavas de final. As duas tenistas nunca se enfrentaram no circuito.

Apesar de estar vindo de duas duras derrotas de virada em chaves de simples nas últimas semanas, Bia Haddad entrou em quadra nesta terça com a confiança renovada. Isso porque a brasileira foi campeã em duplas em Nottingham, ao lado da alemã Laura Siegemund no domingo. E manteve o embalo em sua estreia em simples em Bad Homburg.

Contra a número 31 do mundo, a número 1 do Brasil fez um primeiro set quase impecável. Faturou duas quebras de saque em quatro oportunidades e salvou um break point para sustentar seu serviço ao longo da primeira parcial.

O segundo set começou no mesmo ritmo. Bia se impôs no saque de Ashlyn Krueger logo no início e abriu vantagem. Em situação tranquila, a brasileira sacou para fechar o jogo, porém sofreu sua única quebra no jogo e desperdiçou a oportunidade. Sem se abalar, ela manteve a concentração para selar a vitória no seu game seguinte de saque, em seu terceiro match point.