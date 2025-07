Bia Haddad, ao lado da alemã Siegemund, avança às oitavas de final de duplas em Wimbledon

Beatriz Haddad Maia avançou às oitavas de final na chave de duplas de Wimbledon. Ao lado da alemã Laura Siegemund, a brasileira venceu as britânicas Jodie Burrage e Sonay Kartal, que receberam convite da organização, neste sábado por 2 sets a 0 (6/3 e 6/1) em 1h21.

As próximas adversárias de Bia Haddad e Siegemund são a russa Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens, que formam a dupla cabeça de chave número 8 do Grand Slam inglês. A brasileira e a alemã também aparecem entre as favoritas ao título, mas como a 11ª parceria.

Nesta temporada, Bia e Siegemund formam a sétima dupla que mais pontuou e são candidatas a se classificar para o Finals, que reúne as oito melhores parcerias no fim do ano. Com o resultado deste sábado, a brasileira igualou suas melhores campanhas no torneio na grama, quando também chegou às oitavas de final em 2017 e 2022. Em simples, a brasileira de 29 anos foi eliminada na segunda rodada pela húngara Dalma Galfi.

Siegemund ainda permanece na disputa da chave de simples e após vencer a norte-americana Madison Keys, oitava do mundo, enfrenta a Solana Sierra, 101ª do ranking, nas oitavas de final.

Bia Haddad se junta à compatriota Luísa Stefani na terceira rodada de duplas. Ela e a húngara Timea Babos, que estão logo atrás de Bia e Siegemund no ranking de 2025 e também estão buscando vaga para o Finals, ainda aguardam as adversárias das oitavas.