Benefícios e duas novas categorias: conheça o novo programa sócio-torcedor do Vasco

O Vasco anunciou, nesta sexta-feira, o novo programa sócio-torcedor. E há novidades, como os planos "Dinamite" e "Animal", em nítidas alusões aos ídolos Roberto Dinamite e Edmundo. No primeiro, torcedores com maior poder aquisitivo terão alto número de benefícios. No segundo, o animal de estimação do associado também ganhará um título de sócio simbólico.

O plano "Norte a Sul" terá, como principal atrativo, o desconto em frete nos produtos adquiridos na loja Vasco Store. O "Camisa Negras" passa a também dar desconto em ingressos. O Cruz-Maltino também celebrou uma parceria com a empresa Easy Live, que promete "criar o maior clube de benefícios do futebol brasileiro".

Confira trecho da nota publicada no site oficial do clube:

"NOVOS PLANOSNovidade do Sócio-Gigante, os planos Dinamite e Animal atendem à demandas antigas do torcedor. Conheça-os.

Plano Dinamite: Destinado a torcedores com maior poder aquisitivo e que desejam ter acesso a benefícios inéditos como box exclusivo com itens do clube, camisas oficiais, ingressos em todos os jogos com direito a convidado, experiências também exclusivas, dentre outras entregas, é o plano que homenageia o gigante Roberto Dinamite. A mensalidade custará R$708,00 em referência à quantidade de gols marcados pelo maior artilheiro da história do Vasco.

Plano Animal: Vascaínos que são tutores de algum animal de estimação também poderão incluir seus bichinhos como sócios simbólicos do Clube. O plano contará com uma carteirinha temática com a foto do seu melhor amigo, um diploma de mascote do Vasco e ações de marketing exclusivas. O valor de R$5,98 por mês terá parte da renda destinada a ONGs de proteção animal.

OUTRAS MUDANÇASO Plano Norte a Sul terá como principal novidade a facilitação do frete para torcedores de fora do Rio de Janeiro em compras na Vasco Store – um pedido antigo da torcida OFF Rio que sempre enfrentou dificuldades para ter acesso a produtos oficiais do Clube fora dos grandes centros urbanos do país. Outros benefícios serão comunicados em breve.

O Plano Camisas Negras, o mais barato do Brasil, agora também dará aos seus associados desconto em ingressos. Com essa mudança, todos os planos do Sócio-Gigante passam a ter algum benefício em ingressos, para quando nossa torcida puder voltar aos estádios e acompanhar nossa equipe de perto.

DIREITO AO VOTOGrande expectativa dos sócios de todo o Brasil, o voto para sócios-torcedores é um tema que depende de mudanças no Estatuto do Clube e, por isso, ainda não é tratado nessa fase da reformulação do Sócio-Gigante."

As novidades já podem ser vistas no site sociogigante.com.