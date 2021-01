Belfort relembra 17 anos de desaparecimento da irmã: 'Volta, Priscila'

O lutador Vitor Belfort relembrou nas redes sociais os 17 anos de desaparecimento de sua irmã, Priscila Belfort. Ao lado da esposa Joana Prado e dos filhos, no último sábado (9), o lutador fez um apelo em vídeo: 'Volta, Priscila'.

“Há 17 anos, minha mãe, Jovita, deixou minha irmã no trabalho e, desde então, ela está desaparecida. No Brasil cerca de 80 mil pessoas desaparecem por ano e metade são crianças e adolescentes. Convido todos vocês a virem lutar esta luta comigo, minha família e todas as famílias afetadas por este mal, agradecemos”, escreveu.

Belfort, inclusive, convidou outras pessoas para mobilização em torno de pessoas desaparecidas.

“Esta mensagem é para todos os gurus da tecnologia por aí: temos que criar maneiras para que possamos diminuir esse número e acabar com a indústria do tráfico sexual / indústria do tráfico humano / adoções ilegais e tráfico de órgãos”, completou.