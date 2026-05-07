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Belarus é liberada pelo COI e atletas podem voltar às disputas defendendo a bandeira do país

O país estava punido desde 2022, quando serviu de base estratégica para os ataques russos à Ucrânia

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Gaspar Nóbrega / COB)

A punição do Comitê Olímpico Internacional (COI) imposta a Belarus, por apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia, chegou ao fim nesta quinta-feira e os atletas do país europeu estão liberados para voltarem às competições defendendo sua bandeira e ouvindo o hino nacional.

Belarus estava punida desde 2022, quando serviu de base estratégica para os ataques russos à Ucrânia. Desde esta quinta-feira, o país está livre para participar de eventos no ciclo Los Angeles-2028 sem obrigação de defenderem a bandeira mundo.

"O Conselho Executivo (CE) do Comitê Olímpico Internacional (COI) não recomenda mais restrições à participação de atletas bielorrussos, incluindo equipes, em competições regidas por Federações Internacionais (FIs) e organizadores de eventos esportivos internacionais", oficializou o COI.

"O CE do COI revogou hoje as condições de participação recomendadas para Federações Internacionais e organizadores de eventos esportivos internacionais, de 28 de fevereiro de 2022 e 28 de março de 2023, no que diz respeito à Belarus e aos atletas belorrussos, incluindo as medidas de proteção", completou.

A medida vale para quase todas as competições olímpicas. A World Athletics segue em rota de colisão com russos, ainda banidos pelo COI, e belarussos e foi contrária à medida informando que só liberará tais atletas quando houver avanços reais no processo de paz com a Ucrânia.

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