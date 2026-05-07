Belarus é liberada pelo COI e atletas podem voltar às disputas defendendo a bandeira do país O país estava punido desde 2022, quando serviu de base estratégica para os ataques russos à Ucrânia Estadão Conteúdo 07.05.26 15h02 Imagem ilustrativa (Gaspar Nóbrega / COB) A punição do Comitê Olímpico Internacional (COI) imposta a Belarus, por apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia, chegou ao fim nesta quinta-feira e os atletas do país europeu estão liberados para voltarem às competições defendendo sua bandeira e ouvindo o hino nacional. Belarus estava punida desde 2022, quando serviu de base estratégica para os ataques russos à Ucrânia. Desde esta quinta-feira, o país está livre para participar de eventos no ciclo Los Angeles-2028 sem obrigação de defenderem a bandeira mundo. "O Conselho Executivo (CE) do Comitê Olímpico Internacional (COI) não recomenda mais restrições à participação de atletas bielorrussos, incluindo equipes, em competições regidas por Federações Internacionais (FIs) e organizadores de eventos esportivos internacionais", oficializou o COI. "O CE do COI revogou hoje as condições de participação recomendadas para Federações Internacionais e organizadores de eventos esportivos internacionais, de 28 de fevereiro de 2022 e 28 de março de 2023, no que diz respeito à Belarus e aos atletas belorrussos, incluindo as medidas de proteção", completou. A medida vale para quase todas as competições olímpicas. A World Athletics segue em rota de colisão com russos, ainda banidos pelo COI, e belarussos e foi contrária à medida informando que só liberará tais atletas quando houver avanços reais no processo de paz com a Ucrânia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Jogos Olímpicos COI Belarus punição COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 Futebol Papão na sua versão demolidora 07.05.26 10h33 Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 FUTEBOL Santa Rosa solicita filmagens da cabine do VAR de jogos do Parazão Clube afirmou que a iniciativa é para 'verificar o funcionamento interno da cabine do VAR' 07.05.26 9h42