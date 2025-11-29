Bayern sofre, mas bate o St. Pauli nos minutos finais e supera recorde de 52 anos na Bundesliga Estadão Conteúdo 29.11.25 15h52 Depois de perder a invencibilidade na Champions League e na temporada, diante do Arsenal, o Bayern de Munique mostrou, neste sábado, que continua imbatível na Alemanha. A equipe comandada por Vincent Kompany sofreu diante do St. Pauli, mas arrancou uma vitória por 3 a 1, com gols nos acréscimos, na Allianz Arena, e estabeleceu uma nova marca na Bundesliga. Com o triunfo sobre o time de Hamburgo, o Bayern alcançou os 34 pontos no topo da tabela e se distanciou do vice-líder RB Leipzig, que não saiu do 0 a 0 com o Borussia Mönchengladbach e foi a 26. Assim, o conjunto bávaro completou 44 semanas consecutivas na liderança da competição e bateu seu próprio recorde, de 43 rodadas na ponta, construída pela lendária equipe de Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Sepp Maier em 1972 e 1973. A derrota para o Arsenal na quarta-feira parece ter abalado a equipe de Munique, que entrou em campo desconcentrada e foi surpreendida logo aos 6 minutos, quando Andreas Hountondji finalizou por entre as pernas do goleiro Neuer e abriu o placar para os visitantes, que vinham de oito derrotas seguidas na Bundesliga - ocupam a penúltima posição, com sete pontos. O time da casa reagiu após o susto, mas não contou com a sorte, já que as finalizações de Lennart Karl, Bischoff e Harry Kane encontraram a trave do goleiro Vasilj. A pressão, porém, surtiu efeito e Raphael Guerreiro igualou o placar. Já nos acréscimos, o Bayern partiu para o tudo ou nada e furou o bloqueio do St. Pauli, com gols de Luis Díaz e Nicolas Jackson, evitando um placar decepcionante em casa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bundesliga Bayern de Munique St. Pauli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01