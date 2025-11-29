Bayern sofre, mas bate o St. Pauli nos minutos finais e supera recorde de 52 anos na Bundesliga

Depois de perder a invencibilidade na Champions League e na temporada, diante do Arsenal, o Bayern de Munique mostrou, neste sábado, que continua imbatível na Alemanha. A equipe comandada por Vincent Kompany sofreu diante do St. Pauli, mas arrancou uma vitória por 3 a 1, com gols nos acréscimos, na Allianz Arena, e estabeleceu uma nova marca na Bundesliga.

Com o triunfo sobre o time de Hamburgo, o Bayern alcançou os 34 pontos no topo da tabela e se distanciou do vice-líder RB Leipzig, que não saiu do 0 a 0 com o Borussia Mönchengladbach e foi a 26. Assim, o conjunto bávaro completou 44 semanas consecutivas na liderança da competição e bateu seu próprio recorde, de 43 rodadas na ponta, construída pela lendária equipe de Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Sepp Maier em 1972 e 1973.

A derrota para o Arsenal na quarta-feira parece ter abalado a equipe de Munique, que entrou em campo desconcentrada e foi surpreendida logo aos 6 minutos, quando Andreas Hountondji finalizou por entre as pernas do goleiro Neuer e abriu o placar para os visitantes, que vinham de oito derrotas seguidas na Bundesliga - ocupam a penúltima posição, com sete pontos.

O time da casa reagiu após o susto, mas não contou com a sorte, já que as finalizações de Lennart Karl, Bischoff e Harry Kane encontraram a trave do goleiro Vasilj. A pressão, porém, surtiu efeito e Raphael Guerreiro igualou o placar. Já nos acréscimos, o Bayern partiu para o tudo ou nada e furou o bloqueio do St. Pauli, com gols de Luis Díaz e Nicolas Jackson, evitando um placar decepcionante em casa.