Bayern faz 3 gols em 6 minutos, vira sobre o Stuttgart e conquista 35º título da Bundesliga Estadão Conteúdo 19.04.26 14h36 O poderoso Bayern de Munique e seu impressionante e avassalador ataque de 109 gols em 30 jogos é campeão da Bundesliga pela 35ª vez na história, a segunda consecutiva. A nova taça para a repleta galeria de conquistas da maior e mais vencedora equipe da Alemanha veio com susto, virada relâmpago diante do Stuttgart, neste domingo, e triunfo por 4 a 2, no Allianz Arena, com três gols em intervalo de seis minutos. Após o Stuttgart surpreender e fazer 1 a 0, Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson, Alphonso Davies e Kane anotaram os gols do título, que veio com quatro rodadas de antecedência. São 79 pontos somados em 30 jornadas na Bundesliga, 15 a mais que o vice-líder Borussia Dortmund. Na campanha mais goleadora da história, agora são impressionantes 109 gols anotados, destaque para o artilheiro Harry Kane, autor de 32 em 27 partidas jogadas nesta edição da Bundesliga - são 51 em todas competições. E os números vão aumentar ainda mais, pois são mais quatro partidas a serem disputadas. O Bayern entrou em campo sob enorme festa das arquibancadas lotadas de vermelho. Bastava um empate para o grito de "campeão". Gnabry, fora da temporada por causa de grave lesão muscular, era a importante baixa de Vincent Kompany, que escolheu Musiala e ainda deu descanso a diversos titulares, entre eles Neuer, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Olise e o artilheiro Kane, todos no banco, com chance ao centroavante Nicolas Jackson. O jogo começou estudado, mas com o mexido Bayern colocando bastante gente no ataque, inclusive seus marcadores. O zagueiro Kim Min-jae quase abriu o placar em cabeçada, parando no goleiro Nübel. Aos 20 minutos, o Stuttgart quis estragar a festa ao tirar o zero do marcador com o goleador Führich, após lindo passe de Khannous. Nada que preocupasse a torcida, cantando em alto e bom som. O Bayern precisou de um intervalo de seis minutos para colocar as mãos na taça. Aos 31, Musiala passou por dois marcadores e cruzou para Raphael Guerreiro apenas escorar e deixar tudo igual. Dois minutos depois, o Stuttgart perdeu a bola na frente e permitiu um contragolpe de três contra um. Luís Diaz não foi fominha e rolou para Jackson virar. Aos 37 foi a vez de Alphonso Davis receber do colombiano e ampliar. A situação delicada do Stuttgart em campo tinha tudo para piorar na segunda etapa após Kompany lançar os titulares Olise e Kane. O treinador queria que suas importantes peças ofensivas soltassem o grito de "campeão" em campo. Musiala e Luis Díaz foram descansar. E a festa que era linda e ensurdecedora ficou ainda mais saborosa aos sete minutos da etapa final, quando Kane aproveitou o rebote de Nübel e mandou às redes vazias. No meio da celebração, o grande momento de revolta veio em um ombro contra ombro em Guerreiro que a torcida vaiou bastante a arbitragem pela não anotação, com correção, do pênalti. Urbig evitou com o pé que o Stuttgart diminuísse para comemoração efusiva da torcida. Tudo de bom, até drible, virava festa. Nos minutos finais, já com campeões relaxados em campo e aguardando apenas o apito final, Andres ainda diminuiu em um golaço. Kompany, de braços erguidos, vibrou com abraço em seus auxiliares. Os jogadores ganharam camisas comemorativas assim que o jogo chegou ao fim e a taça foi confirmada. O clube bávero, contudo, não quer comemorações exageradas - só receberá a taça na rodada final, diante do Colônia, dia 16 de maio - e já se concentra pois tem novas 'decisões' pela frente, a começar por quarta-feira, quando desafia o Bayer Leverkusen, fora de casa, para tentar voltar à decisão da Copa da Alemanha na qual não chega desde 2020. Ainda há a semifinal da Champions diante do Paris Saint-Germain. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Alemão Bayern de Munique Stuttgart COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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