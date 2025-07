Bayern de Munique oficializa contratação de Luis Díaz, ex-Liverpool

O Bayern de Munique oficializou nesta quarta-feira uma das transferências mais aguardadas da atual janela europeia. O clube alemão contratou o atacante Luis Díaz, que deixou o Liverpool em baixa, após três temporadas. O colombiano assinou contrato de quatro anos com o time alemão, até o meio de 2029.

Trata-se da maior contratação do Bayern nesta janela. De acordo com a imprensa alemão, o time de Munique teria desembolsado 75 milhões de euros, cerca de R$ 484 milhões, pelo reforço. O acerto acontece após o clube alemão embolsar boa premiação da Fifa em razão da disputa do Mundial de Clubes.

"A partir de hoje, faço parte desta adorável família", disse o jogador de 28 anos em espanhol, em mensagem de vídeo postada nas redes sociais do Bayern.

A negociação entre Bayern e Liverpool começou antes do torneio nos Estados Unidos e chegou a ser descartada. Mas os rumores voltaram fortes quando o clube da Inglaterra excluiu o atleta da equipe em amistoso de pré-temporada com o Milan, no sábado passado.

A transferência acabou se encaixando nas necessidades financeiras do time, que fez pesados investimentos nesta janela de transferências, justamente para o setor ofensivo, onde atuava Díaz no time.

O técnico Arne Slot se concentrou no ataque com as contratações de Florian Wirtz, jogador que chegou a ser alvo do próprio Bayern, e Hugo Ekitike. O gasto total do Liverpool é de cerca de US$ 342 milhões e pode haver mais contratações antes do fechamento da janela de transferências em 1º de setembro.

A oferta do Bayern parece ter sido boa demais para ser recusada, o que ajudou a equilibrar as contas do Liverpool, que ainda pode vir a contratar o atacante Alexandar Isak, do Newcastle.

Além disso, Luis Díaz foi alvo de muitas críticas por ter sido flagrado numa festa na Colômbia poucos dias depois da morte trágica de Diogo Jota, atacante do Liverpool que perdeu a vida em acidente de carro na Espanha, no início do mês. Díaz não compareceu ao enterro do ex-companheiro de time.

O colombiano estava no Liverpool desde 2022 e marcou 17 gols em 50 jogos em todas as competições na última temporada, quando o clube conquistou o título do Campeonato Inglês. Ele havia custado 45 milhões de euros ao Liverpool na contratação junto ao Porto. O atacante havia substituído Sadio Mané, que também deixara o clube rumo ao Bayern.

REFORÇOS DO BAYERN Díaz é a principal contratação do time alemão, mas não a única para a próxima temporada europeia. Antes deste acerto, o clube buscou o zagueiro Jonathan Tah, do Bayer Leverkusen, e o jovem meio-campista Tom Bischof, do Hoffenheim, em negociações de custo bem menor.

Ao mesmo tempo, o Bayern se capitalizou com as saídas dos atacantes Mathys Tel, rumo ao Tottenham, Thomas Müller e Leroy Sane. Nos dois últimos casos, o clube reduziu consideravelmente sua folha salarial.