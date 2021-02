Bayern de Munique, da Alemanha, parabeniza Flamengo pelo título de Campeão Brasileiro

Na noite da última quinta-feira, o Flamengo sagrou-se Campeão Brasileira pela oitava vez na história do clube. A comemoração, contudo, não se limitou ao Brasil. Através das redes sociais, a conta oficial do Bayern de Munique em espanhol parabenizou o Flamengo pela conquista.

O Bayern de Munique foi um dos times mais vitoriosos da última temporada. Em 2020, conquistou a Bundesliga (Campeonato Alemão), a Copa da Alemanha, a Champions League, a Supercopa da Europa, a Supercopa da Alemanha e o Mundial de Clubes - este último foi disputado em 2021, mas era válido pela edição de 2020.

- Parabéns por mais essa conquista. - disse o clube.

Parabéns por mais essa conquista. 👏👏 https://t.co/bHDun04ptj — 🏆🏆🏆 FC Bayern München Español 🏆🏆🏆 (@FCBayernES) February 26, 2021

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, no estádio do Maracanã, contra o Nova Iguaçu, às 21h30. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca.