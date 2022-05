Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt: onde assistir ao vivo hoje (02/05) pelo Campeonato Alemão

Os times Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt disputam nesta segunda-feira (02/05), em partida válida pelo Campeonato Alemão 2022. A partida está programada para começar às 15h30 (horário de Brasília), na Bay Arena, Alemanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo

Onde assistir Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt?

A partida Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt pode ser assistida pelo streaming Onefootball

Como Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt chegam para o jogo?

O Bayer Leverkusen está na terceira colocação do Campeonato Alemão com 55 pontos. Já o Eintracht Frankfurt, aparece em 10ª lugar com 40 pontos.

FICHA TÉCNICA

Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt

Campeonato Alemão

Local: Bay Arena, Alemanha.

Data/Horário: 02 de maio de 2022, 15h30

Árbitro: Benjamin Cortus

VAR: Marcel Unger

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Bayer Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba e Bakker; Diaby, Andrich, Demirbay e Paulinho; Azmoun e Schick. TÉCNICO: Gerardo Seoan

Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger e Ndicka; Knauff, Sow, Jakic e Kostic; Hauge e Kamada; Paciencia. TÉCNICO: Oliver Glasner

