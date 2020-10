Base do São Paulo é responsável por 31% dos gols do clube em 2020

O trabalho de base do São Paulo tem apresentado números expressivos no elenco profissional. Nesta etapa da temporada, após 35 jogos entre Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, os garotos revelados em Cotia são responsáveis por quase um terço de todos os gols feitos pelo Tricolor do Morumbi em 2020.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz marcou 58 gols na temporada, sendo 18 deles de autoria de jogadores revelados pelo próprio clube (31% do total). Os bons números podem ser atribuídos ao momento de Brenner na temporada, artilheiro do São Paulo no ano, ao lado de Pablo, com nove gols - sendo seis deles nos últimas nove partidas do Tricolor.

Outros nomes do elenco também contribuem para a somatória. O jovem Gabriel Sara, uma das apostas de Diniz, vem sendo um dos destaques do São Paulo nos últimos jogos da temporada e tem três gols no ano. O Profeta Hernanes, embora um pouco mais velho que os demais, também aparece na lista, com dois tentos, assim como Igor Gomes, Helinho, Paulinho Bóia e Diego Costa, cada um com um gol marcado.

A presença cada vez mais forte dos atletas de Cotia no CT da Barra Funda tem se tornado uma tendência no São Paulo, sobretudo com a comissão técnica de Fernando Diniz. O treinador aposta na base, tem conquistado a confiança dos garotos e os colocado para defender o Tricolor em campo.

No domingo, às 20h30, o São Paulo decide uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A escalação ainda não foi divulgada, mas a tendência é de que pelo menos cinco atletas de Cotia (Diego Costa, Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Brenner) sejam titulares contra o Fortaleza.