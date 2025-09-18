Capa Jornal Amazônia
Barcelona vence Newcastle com dois gols de Rashford e larga bem na Champions League

Estadão Conteúdo

O Barcelona iniciou sua trajetória na Champions League com vitória importante por 2 a 1 sobre o Newcastle, no St. James Park, nesta quinta-feira. A equipe espanhola sofreu no primeiro tempo diante da pressão inglesa, mas contou com dois gols de Marcus Rashford na etapa final para estrear com três pontos. Gordon descontou para os ingleses.

A ausência de Lamine Yamal, desfalque por lesão muscular sofrida em compromisso com a seleção da Espanha, pesou no início. O Barcelona não conseguiu encontrar alternativas para escapar da marcação alta do Newcastle e passou boa parte da primeira etapa recuado. Joan García, titular no gol, foi o responsável por manter o placar zerado, respondendo às finalizações de Joelinton e Elanga.

O Newcastle, que disputa a Champions apenas pela quinta vez em sua história, vive um processo de consolidação no cenário europeu após investimentos significativos. Liderados por Bruno Guimarães, que vestiu a braçadeira de capitão, os ingleses demonstraram personalidade ao controlar a posse e impor intensidade. A falta de precisão, no entanto, custou caro, já que a equipe não conseguiu traduzir o domínio em vantagem.

A virada de cenário veio na segunda etapa. Com mais agressividade nas transições, o Barcelona aproveitou a primeira oportunidade clara. Koundé conseguiu escapar pela direita e cruzou com precisão para Rashford, que subiu bem e marcou seu primeiro gol pelo clube catalão. O atacante inglês, contratado como a grande aposta da temporada, não poderia escolher palco mais simbólico do que sua terra natal para iniciar sua contagem.

O impacto do gol mudou a dinâmica do jogo. O Newcastle já não sustentava a mesma intensidade e passou a se expor em busca do empate. Foi nesse espaço que Rashford voltou a aparecer. Aos 21 minutos, o camisa 14 recebeu fora da área e soltou um chute potente, acertando o ângulo de Pope, que nada pôde fazer.

Aos 44, porém, o time da casa conseguiu descontar. Murphy cruzou na medida para Gordon, que completou para a rede e reacendeu a esperança inglesa: 2 a 1. O Newcastle ainda tentou pressionar nos acréscimos, mas o Barcelona conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

Rashford soma agora cinco jogos com a camisa do Barcelona e demonstra rápida adaptação ao estilo da equipe. Sua presença amplia o leque ofensivo de um elenco que, na última temporada, alcançou as semifinais da Champions, quando caiu diante da Inter de Milão em confrontos equilibrados.

Na próxima rodada, o Barcelona terá um teste de peso com o Paris Saint-Germain, em casa. Já o Newcastle viaja até a Bélgica para enfrentar o Union Saint-Gilloise.

Confira os resultados dos demais jogos do dia: Club Brugge 4 x 1 Monaco Copenhagen 2 x 2 Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt 5 x 1 Galatasaray Sporting 4 x 1 Kairat Almaty

Esportes
