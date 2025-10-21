Barcelona se reabilita na Champions, arrasa Olympiacos e vai empolgado para clássico com o Real

O Barcelona se redimiu da derrota para o desfalcado Paris Saint-Germain em alto estilo na Champions. Com hat-trick de Fermín López, dois de Rashford e outro de Lamine Yamal, os comandados de Hansi Flick massacraram o grego Olympicos após ter um jogador a mais, por 6 a 1 no Estádio Olímpico Lluís Companys, ganhando embalo para o clássico de La Liga com o Real Madrid, no domingo.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, Fermín López fez seu segundo jogo seguido - retornou contra o Girona, no sábado - e mostrou que pode ser opção para o desfalcado meio-campo catalão. O Barcelona subiu aos seis pontos na Champions e volta a sonhar com a vaga direta após causar desconfiança diante do Paris Saint-Germain.

Em busca de reabilitação após sofrer a virada diante dos franceses, atuais campeões, por 2 a 1, na rodada passada, mesmo atuando na Espanha, mais uma vez o técnico Hansi Flick teve de quebrar a cabeça para montar o time titular. Com sete desfalques, precisou apostar no jovem Dro Fernandez, de apenas 17 anos.

Lewandowski, Raphinha, Gavi, Dani Olmo, todos que atuam do meio para a frente, os goleiros Ter Stegen e Joan Garcia e o zagueiro Christensen não puderam atuar por lesões. Ainda havia a preocupação em não desgastar o elenco de olho no clássico de la Liga pela liderança com o Real Madrid, agendado para domingo, no Santiago Bernabéu.

Recaiu, mais um vez, no talentoso Lamine Yamal a esperança por ressurreição na fase de grupos da Champions. E foi em jogada individual do jovem craque que saiu o primeiro gol, logo aos sete minutos. O atacante enfileirou marcadores e só parou em saída arrojada do goleiro em seus pés. Fermín López pegou a sobra, ajeitou e mandou às redes vazias.

O placar aberto cedo no Olímpico Lluís Companys deixou o jogo atrativo com a obrigação dos gregos de saírem da defesa. A partida ficou dinâmica, com ataques perigosos de ambos os lados e sustos nos goleiros, após cabeçadas passarem rente ao travessão.

Veio de uma roubada de bola o segundo gol catalão. E uma pintura de Firmin López. Pedri recuperou, Dro Fernández serviu e o camisa 16 driblou o marcador na área antes de bater sem chances para Tzolakis.

A pausa para o descanso fez bem ao Barcelona. A equipe voltou dos vestiários em alta intensidade e enfileirando oportunidades para ampliar o já tranquilo marcador. Lamine errou o alvo por pouco e Fermín flertou com o hat-trick. Tzolakis defendeu sua perigosa cabeçada. O time catalão pecou na frente e acabou castigado atrás.

Em lance confuso, o egípcio El Kaabi descontou de cabeça. Mas o lance acabou invalidado por causa de pênalti na origem da jogada em toque de mão de García. O VAR chamou e, como não há vantagem em falta dentro da área, o camisa 9 precisou cobrar com categoria a penalidade para, enfim, celebrar um gol válido. A expulsão de Hezze por acúmulo de amarelos, logo depois, atrapalhou uma reação dos gregos, que perderam o ânimo e viraram presa fácil.

Após consulta ao VAR, uma penalidade acabou anotada de Tzolakis em Rashford. O goleiro recolhe o braço na jogada, mesmo assim o árbitro de vídeo reconhece a falta. Lamine Yamal assume a cobrança, bate com categoria, e volta a dar respiro ao Barcelona em campo. A festa se transformou em goleada com Rashford batendo no cantinho.

Flick começou a poupar seus titulares para o clássico e, mesmo assim, viu o ímpeto ofensivo não diminuir e o placar elástico ser construído. Fermín López, em belo voleio, chegou ao hat-trick. Celebrou com abraço no treinador, em mensagem clara de que pode ser titular. Rashford, na mesma linha do zagueiro, deu números finais a uma partida que começou complicada e terminou com placar humilhante.

O Barcelona volta a campo pela Champions apenas no dia 5 de novembro, quando visita o Club Brugge, na Bélgica. O Olympiacos joga um dia antes, em seus domínios, contra o holandês PSV.